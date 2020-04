Politiet forlænger visitationszone til 1. maj

På baggrund af en igangværende konflikt mellem to grupperinger etablerede Københavns Politi for en uge siden en ny visitationszone og udvidede samtidig visitationszonen i Husum, så der nu er i fire visitationszoner i politikredsen, henholdsvis på Amager, Frederiksberg, Nørrebro og i Husum.

Den nye visitationszone blev etableret i en cirkel omkring Amagerbrogade-Øresundsvej-Amager Strandvej-Prags Boulevard-Uplandsgade-Vermlandsgade-Amagerbrogade.

Københavns Politi oplyste, at visitationszonerne løb frem til i dag, fredag 17. april klokken 18.00, men oplyser her til aften, at visitationszonerne er forlænget frem til 1. maj.

Formålet med indførelsen af visitationszonerne er at skabe tryghed for borgerne i området ved blandt andet at sikre, at personer ikke bærer eller besidder våben. Visitationszonerne løber frem til 17. april klokken 18.00, men med mulighed for forlængelse.

Til baggrund for visitationszonen ligger episoder fra henholdsvis 19. og 27. marts. Den seneste episode fandt sted fredag d. 27. marts på Gadelandet, hvor en 22-årig mand blev ramt af skud, og hvor der kort efter skete en forsætlig påkørsel af en 24-årig mand, der senere afgik ved døden. I den forbindelse er der sket varetægtsfængsling af en 23-årig mand, der foreløbig er fængslet i fire uger – sigtet for drabet på den 24-årige.