Det skal være nemt at få bedre indeklima

En elektriker på Amager har fået en ide, der gør det meget nemmere – og billigere – for øens beboere at få et bedre indeklima. Og et godt indeklima er gavnligt for både bygningen og beboerens helbred.

Mange af Amagers smukke villaer og boliger er af ældre dato, og især nede i kældrene er der risiko for dårligt indeklima. Radon, der siver ind i huset fra undergrunden, er den mest almindelige årsag til lungekræft, næst efter rygning. Og skimmel kan være hårdt for både bygningen og beboernes helbred.

“Moderne boliger bliver ofte bygget med ventilationssystemer, som sørger for et sundt indeklima. Men i de ældre boliger skal man selv finde en løsning,” fortæller autoriseret elinstallatør og ejer af Amager-virksomheden TOP El-teknik ApS, Simon Bjørn Tøttrup.

Enkel løsning – bøvlet proces

Løsningen er egentlig enkel, da en et-rumsventilator kan sikre konstant udluftning og dermed lukke både radon og fugt ud af boligen, fortæller Simon Bjørn Tøttrup. Et-rumsventilatoren er også smart, fordi den genanvender varmen, så der ikke bliver koldere i lokalet, selvom der er koldt udenfor.

Men at installere den kræver lidt mere end en boremaskine og lidt fugemasse. Det ved Simon Bjørn Tøttrup alt om. Igennem de sidste tre måneder har hans virksomhed installeret mange ventilatorer i huse i hele Storkøbenhavn.

“Der skal bores et 18 cm. bredt hul i muren, som ventilationsrøret skal føres igennem. Det kræver det rette bor at lave det hul. Nogle kunder vælger at få en murer til at bore hullet. Så booker de en tømrer til at installere ventilatoren, og så hyrer de os til at komme til sidst og lave strømmen. Det er besværligt for boligejerne, når de skal planlægge besøg af flere forskellige håndværkere. For ikke at tale om, at det kan forsinke hele processen, hvis en af håndværkerne bliver forsinket eller laver en fejl,” siger Simon Bjørn Tøttrup.

Alt klaret på et besøg

Tanken om alt det bøvl gav ham ideen til at investere i udstyr, der er atypisk for hans branche.

“Vi har købt en kerneboremaskine med diamantbor, så vi selv kan bore hullet. Den type udstyr er ikke noget, elektrikere normalt ligger inde med,” siger han.

“På den måde kan vi installere ventilatoren i løbet af et enkelt besøg. Kunden slipper for at skulle koordinere flere besøg og være hjemme flere gange. Det gør også installationen billigere, da man sparer på arbejdstid og kørsel,” siger Simon Bjørn Tøttrup og tilføjer, at den del af regningen, der dækker arbejdstiden, kan trækkes fra i skat.

Nomineret til Årets Håndværker – igen

For andet år i træk er Top El-teknik ApS er nomineret til Årets Håndværker, en pris uddelt af anmelderportalen www.anmeld-håndværker.dk. På portalen kan alle give deres vurdering af de håndværkere, de har haft til at udføre arbejde. Og inden for elektriker-branchen ligger Top El-teknik Aps – ja, helt i toppen.

“Vi vandt desværre ikke sidste år, men vi er nomineret igen i år, og vores lærling er nomineret til Årets Lærling. Lærlingeprisen går på tværs af alle håndværkerfag, så det er noget af en bedrift,” siger Simon Bjørn Tøttrup stolt.