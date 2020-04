Lad os få sparket fodbolden i gang i København

Indlægget er udtryk for skribentens egen holdning.

Af Cecilia Lonning-Skovgaard (V), beskæftigelses- og integrationsborgmester

Støvlerne er snøret, og trøjen er trukket over hovedet på alle de københavnske fodboldbørn, der er så klar til at komme ud på banerne igen.

Men kultur- og fritidsborgmester i København, Franciska Rosenkilde, nøler – og det samme gør DBU – på trods af at Dansk Idrætsforbund og DGI allerede har givet grønt lys for at sætte gang i andre udendørs sportsgrene. Og på trods af at en helt ny undersøgelse fra Aarhus Universitet viser, at smitterisikoen er minimal i en fodboldkamp.

Så derfor siger jeg det igen, så både borgmesteren og DBU kan høre det: Få nu de børn på græs.

I har et særligt ansvar over for de mange børn, som står og tripper.

Tro på den sunde fornuft hos de tusindvis af dygtige og engagerede frivillige, som er kernen i klubberne. For lige nu tager I med jeres overforsigtighed børnene som gidsler.

Vores forslag i Venstre er konkret, at anlæggene åbnes, mens klubberne opfordres til at lave særlig corona-træning med alle de tekniske og taktiske øvelser, man kan lave uden at have nærkontakt.

Vi skal have gang i skudtræningen, førsteberøringerne, dribleøvelserne og indersideafleveringen.

Det fortjener alle de fodboldelskende børn og unge, som lige nu er afskåret fra en vigtig del af deres normale hverdag.