Vi skulle spare 34 mio., men får havnepromenade, flere udvalg, gæld og måske skattestigninger

Kenneth Gøtterup, Katrine Tholstrup og Martin Wood Petersen

den konservative byrådsgruppe i Dragør

Torsdag 30. april blev budgettet for 2020-2023 vedtaget. Ud over det var en kold og regnfuld dag, hvor solen brød igennem lige før kommunalbestyrelsens møde, trak der sorte skyer sammen over Dragør. For det blev dagen, hvor kommunen blev gældsat med kr. 55 millioner, hvor skattestigninger er i vente og hvor kommunens økonomiske situation ikke blev løst.

Allerede 18. april udsendte Konservative vores budget for perioden 2020-2023. Konservative har lagt op til at finde de krævede besparelser på kr. 34 millioner. Det sker ved en reduktion i service på en række udvalgte områder, ved lukning af en daginstitution, lukning af et bibliotek og samlet personalereduktioner i hele kommunen på kr. 21 millioner.

Det skal ses i lyset af, at vi allerede i dag har 900 årsværk i Dragør kommune. Vi finder, det kan lade sig gøre og er ansvarligt. Og med en vedtagelse af budgettet for alle fire år, vil forvaltningen kunne nå at udmønte besparelserne i resten af 2020, så det har virkning fra 1. januar 2021. Samtidig gik vi forrest på en dagsorden om, at vi som politikere skal spare på egne honorarer og har anbefalet en besparelse på kr. 0,8-1,2 millioner.

Venstre, Liste T, Socialdemokraterne og DF har ikke villet offentliggøre deres budgetforslag i ugerne op til budgetvedtagelsen. Først 1, 5 time før mødets start, fik Konservative fremsendt forslaget, og offentligheden havde ingen indsigt i budgetforslaget.

AOVT budgetforslag som blev vedtaget indebærer en samlet gældsætning af kommunen med nye lån på kr. 55 mio, og samtidig finder AOVT kun besparelser for kr. 7-8 millioner i 2021-2023.

Med andre ord løser de ikke deres opgave. I stedet kvitterer AOVT over for borgerne med, at de ikke sparer en krone på politikernes honorarer, men i stedet opretter nye udvalg med løn til formændene og hytter eget skind.

Hvis man havde vedtaget et budget, der hænger sammen og laver de nødvendige besparelser, ville alle kommunale arbejdspladser vide, hvad de har at gøre godt med. Selvom der vil være svære besparelser og personalereduktioner imellem, handler det om, at give vores arbejdspladser arbejdsro til at udøve deres opgaver.

Med det nuværende AOVT budget ved alle medarbejdere, at der igen til efteråret skal findes yderligere kr. 26-27 millioner i besparelser og må dermed leve med en stor usikkerhed. Det er ikke ordentligt arbejdsmiljø at byde vores mange dygtige medarbejdere.

Konservative stillede forslag om, at Dragør kommune ikke øger vores gæld, men blev desværre nedstemt. I stedet blev der med et snuptag tidligere på måneden vedtaget at hjemtage et lån på kr. 20 mio til styrkelse af vores kassebeholdning som er alt for lav, på grund af overforbrug på driften.

Samtidig blev der på mødet 30. april vedtaget at låne kr. 15 mio så man har lidt ekstra at gøre godt med, hvis ledigheden stiger, og endelig vedtog man at låne kr. 20 mio for at lave nye bådpladser, samt bygge en ny havnepromenade, som Liste T på mødet oplyste, vil være godt for lystfiskere.

Venstre har udvidet sin konstitueringsaftale med at inddrage Liste T. Det er fornuftigt, at borgmesteren ser på sit samlede flertal og kompetencer. Men vi husker alle tiden tilbage i slut 90’erne og startnullerne, hvor Liste T med deres flertal fik kørt den kommunale økonomi i sænk og Indenrigsministeren satte kommunen på deres observationsliste.

Liste T er af Venstre sat til at køre kommunens økonomi frem mod valget. Det vi ser i disse dage er helt lig med tiden tilbage i 1990’erne. Et markant merforbrug på driften, en manglende vilje til at lave de nødvendige besparelser og øget gældsætning.

Og det blev så toppet på kommunalbestyrelsens møde ved, at Liste T oplyste, at de ser en mulighed i skattestigninger, som blev støttet op af både Socialdemokraterne og DF om, at skattestigning og stigning i grundskylden anbefales.

Det er og bliver en trist udvikling at vi i en ellers borgerlig kommune fører en rød økonomisk politik, mens man i den ellers røde Tårnby kommune, fører en driftssikker blå økonomisk politik.