Konkurrence: Vind udsøgt vin og støt lokalt

Amager Bladet har fået et nyt digitalt jeg. Nu hedder både vores hjemmeside og vores Facebook-side Ama’rLIV. Det gør de, fordi vi i endnu højere grad end før vil være med til at skabe livet lokalt sammen med alle jer derude på Øen.

Og vi glæder os til at komme i gang, så snart corona-krisen er ovre.

Vi vil dog gerne tyvstarte lidt og fejre navneskiftet ved at forære en heldig vinder et gavekort på 500 kroner i samarbejde med Det Argentinske Vinhus på Amagerbrogade 18.

Det Argentinske Vinhus er en af de butikker, som kæmper for at holde liv i salget under corona-krisen.

Det vil vi gerne hjælpe med, og det håber vi også, at du vil.

Andre nyheder

Deltag i konkurrencen, så har du både chancen for at vinde et gavekort på 500 kroner til vin, og du hjælper med at sprede kendskabet til en af vores lokale butikker, som har brug for støtte.

Sådan vinder du:

Tilmeld dig nyhedsbrevet herunder, så trækker vi lod mellem alle dem, der deltager fra Øen.