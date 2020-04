Plastikpose-frit Amager har brug for hjælp til at få syet endnu flere stofposer og mindske plastikforbruget. Der går jo lidt tid, før vi alle kan mødes igen. På grund af corona er Kvarterhuset og biblioteket lukket ned, så i stedet har du mulighed for at låne en symaskine og stof og sy stofposerne derhjemme. Både symaskine og genbrugsstof kan blive leveret til dig, hvis du bor i Storkøbenhavn.

