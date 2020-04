Røde Kors åbner genbrugsbutikker igen

Glæden er stor over igen at kunne åbne Røde Kors’ genbrugsbutikker. Lukningen af butikkerne har nemlig betydet mistet indtjening for Røde Kors.

Røde Kors-butikkerne kommer til at åbne i takt med, at de kan skabe tryghed for frivillige, kunder og donorer efter sundhedsmyndighedernes retningslinjer.

»Det er fantastisk, at vi nu igen kan invitere kunderne ind i butikkerne,« siger chef for genbrugsbutikkerne, Tina Donnerborg.

I 2019 viste salgstallene, at danskerne er vilde med genbrug. Det var nemlig et fantastisk år for Røde Kors’ genbrugsbutikker. Røde Kors har skabt et resultat på 73 millioner kroner i 2019 til Røde Kors’ hjælpearbejde, hvilket var en stigning på 21 procent fra 2018.

Røde Kors’ genbrugsbutikker åbner langsomt igen i den kommende tid.