Dragør Revyen udsættes til 2021

Efter et års pause genopstod Dragør Revyen i 2019 med fem unge skuespillere på scenen. Men lige som andre kulturarrangementer landet over udsættes dette års revy, der skulle have spillet til oktober, nu til 2021.

»Det var ikke lige sådan, vi havde håbet, det skulle blive. Men det er det eneste ansvarlige at gøre. Revyer over hele landet bliver aflyst lige nu,« udtaler formand for revyens bestyrelse, Susanne Lindø Grønbech i en pressemeddelelse.

Dragør Revyen gennemfører dog årets generalforsamling, 9. juni, hvor revyens støtter planlægger Dragør Revyen 2021 samt årets sociale arrangementer. Om man kan mødes personligt, eller om det bliver digitalt, må tiden vise.