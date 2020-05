Walking Tårnby: Lørdag går kunster på hver eneste vej i Tårnby og efterlader kunst

Alle veje i Tårnby på 12 timer, mens han efterlader gadekunst. Sådan ser kunstneren Andreas Liebmanns lørdag ud, når han som en del af projektet Wa(l)king Copenhagen vil udsmykke Tårnbys gader med kunst.

Metropolis står bag projektet, der består af 100 kunstnere, der tilsammen skal skabe 100 vandringer gennem København i løbet af 100 dage.

Én af de kunstnere er Andreas Liebmann. Han er oprindeligt fra Schweiz, men han har boet i adskillige af Europas metropoler i løbet af sit liv. Nu har kunstneren fundet sit hjem i Tårnby.

Han ser derfor også projektet som en mulighed for at lære sin nye hjemby endnu bedre at kende – og kan man gøre det bedre end at besøge hver en afkrog i byen?

Undervejs vil han tage bestik af de mennesker, steder og stemninger, han møder, og det vil han omforme til ord. Ordene vil blive efterladt i landskabet som gadekunst til byens beboere.

Man kan følge Andreas Liebmanns 12-timers vandring via en live-stream på Facebook, hvor han hver time vil sende livstegn på sin tur gennem Tårnby. Det foregår 16. maj klokken 6-18.