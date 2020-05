Nu genåbner Københavns biblioteker: Sådan vil det fungere

Der arbejdes på højtryk for at få bibliotekerne til at stå klar, når de endelig genåbner mandag 18. maj. Vi skal dog vente lidt tid endnu med at være fysisk til stede i længere tid på bibliotekerne. I første omgang åbnes der nemlig kun for lån og aflevering af bøger i et begrænset tidsrum i hverdagene.

Københavns 20 biblioteker åbner, efter regeringen og folketinget meddelte, at bibliotekerne var en del af en kontrolleret genåbning af samfundet.

I forbindelse med genåbningen skal der selvfølgelig overholdes corona-retningslinjer, som sundhedsmyndighederne anbefaler.

For at sikre at smittefaren er lav, skal Københavns borgere reservere en tid på Københavns Bibliotekers hjemmeside – både når der skal afleveres eller afhentes bøger bestilt online. Det skal forhindre køer.

»Vi er mange, der har glædet os til at få adgang til bibliotekernes fysiske bøger igen. Noget af det, vi har savnet mest under nedlukningen, er kulturfællesskaberne. Krisen har i den grad vist, hvor fattigt vores samfund ville være uden biblioteker og andre kulturelle tilbud,« siger kultur- og fritidsborgmester Franciska Rosenkilde (Alt).

Sådan bruger du biblioteket

Først og fremmest skal du booke en tid, hvis du ønsker at låne eller aflevere en bog på biblioteket

Den tid, der bookes, er vejledende. Man kan derfor ende med at skulle vente på at kunne komme på biblioteket.

Når man kommer ind på biblioteket, skal man komme alene, holde afstand og generelt følge anvisningerne.

Bibliotekerne vil fra 18. maj være åbne på alle hverdage fra klokken 13-17.

Tider til et af Københavns biblioteker kan bookes via Københavns Bibliotekers hjemmeside: www.bibliotek.kk.dk

Hvis du har biblioteksbøger liggende derhjemme, så har du frem til 1. juni til at aflevere bøgerne på dit nærmeste bibliotek. Den gebyrfrie-ordning i forhold til aflevering af bøger gælder i perioden fra 12. marts til og med 1. juni 2020.

Læs mere om genåbningen her www.bibliotek.kk.dk/corona.