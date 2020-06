Tilbage i brandskolen: Unge er fyr og flamme for at starte igen

Efter et par måneders coronapause har eleverne i Ungdomsbrandkorpset fået lov til at begynde igen.

»Jeg blev selvfølgelig utrolig glad. Det er så fedt at være i gang igen,« siger Malik Frederiksen, der lige har svedt sig igennem brandmændenes forhindringsbane.

Malik er som resten af holdet begejstret for at være tilbage igen. Han er 14 år og går på Peder Lykke Skolen. Tilbage i marts måned var han heldig at få en plads på Ungdomsbrandkorpset, men glæden varede kort, da statsministeren blot tre dage senere lukkede hele samfundet ned, og brandkadetterne blev sendt hjem. Derfor var opringningen om, at Malik og de andre kadetter kunne starte igen, længe ventet.

Andre nyheder

Unge bliver rollemodeller

Ungdomsbrandkorpset er et tilbud Hovedstadens Beredskabs har til udsatte unge mellem 13 og 17 år. En ny evaluering viser, at brandmandsforløbet gør de unge mere uddannelsesparate og til gode rollemodeller for andre unge.

»De får mere selvtillid af deres succesoplevelser og ser, at alle er gode til noget, og de lærer at tænke på andre end sig selv samt at passe på andre« forklarer antropolog Marianne Nøhr Larsen, der står bag undersøgelsen.