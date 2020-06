Kunstudstilling: Otte mobiltelefoner tweeter i kor

I kølvandet på måneders ensretning og statsordineret fællessang glæder Arcway Nightlands Connector Jennifee-See Alternate sig til at fremvise udstillingen ’Mighty is she who tweets’, der er en udstilling om magt, fuglesprog og individets handlerum inden for et fællesskab.

Udstillingen rummer videoinstallationen ’Worthy for Walky Talks’ fra 2018, som er skabt af kunstneren Signe Boe. Installationen breder sig ud over otte smartphones, og på hver af dem optræder en talende fugl. I samlet flok synger fuglene en kanon om behovet for at bryde ud af et fællesskab, hvor social etikette og enigt sprogbrug begrænser den enkelte fugls udtryk.

Kunstudstilling har åbent fra 28.-30. juni mellem klokken 14-17 og kan findes på Liflandsgade 6, 2300 København S.