Thorkild Fogde: Sheriffen fra Dragør

Thorkild Fogde står ofte side om side med statsministeren ved pressemøderne om coronakrisen. Danskerne kom første gang på fornavn med sønderjyden under terrosagen i 2015. Nu er det coronakrisen, der kræver rigspolitichefens indsats.

Hele Danmark kom på fornavn med rigspolitichefen, 54-årige Thorkild Fogde, efter de frygtlige begivenheder på Krudttønden og ved den jødiske synagoge i 2015. Thorkild Fogde var – næsten – uafbrudt – i tv og i aviser for at besvare spørgsmål om terrorsagen.

Det var nok ikke den type sager, som Thorkild Fogde kalkulerede med, at han skulle håndtere, da sønderjyden i 2013 afløste Johan Reimann. Han fik stillingen efter i en årrække at have været politidirektør i Nordsjællands Politi og chef for politiområdet i Rigspolitiet.

Thorkild Fogde har blandt andet stået i spidsen for at udvikle ’Den røde tråd’ indenfor nationale politiopgaver, for bekæmpelse af den organiserede kriminalitet, for det kriminaltekniske område og indenfor udlændingeområdet samt for det nationale beredskab.

I marts i år blev Thorkild Fogde udnævnt til ny rigspolitichef. Han afløste Jens Henrik Højbjerg, der stoppede efter 11 år på posten for at tiltræde en stilling som politirådgiver ved den danske FN-mission i New York.

»Jeg er glad og stolt over, at justitsministeren vil indstille mig til ny rigspolitichef på et så afgørende tidspunkt, hvor linjerne for fremtidens politi skal tegnes og føres ud i livet,« udtalte Thorkild Fogde.

»Det bliver en meget stor opgave, som jeg ser frem til at tage fat på sammen med politiets mange dygtige ledere, ansatte og samarbejdspartnere.«

Topledererfaring

Thorkild Fogde blev cand.jur. i 1991 og har blandt andet været afdelingschef i Justitsministeriet samt politidirektør i Nordsjællands Politi og i Københavns Politi. I 2017 blev han direktør i Kriminalforsorgen.

Justitsminister Nick Hækkerup (S) lagde da også vægt på Thorkild Fogdes lange karriere i justitsvæsnet, da han udnævnte ham til rigspolitichef:

»Han har derfor et indgående kendskab til det samlede retssystem og kan skabe rammerne for et moderne politi, der skal tættere på borgerne, og som samtidig kan håndtere den komplicerede organiserede kriminalitet,« udtalte justitsministeren.

»Jeg er derfor sikker på, at Thorkild Fogde med hans mangeårige topledererfaring er den helt rette mand i spidsen for dansk politi.«

Politiforbundet var godt tilfreds med valget af ny rigspolitichef.

»Det er et godt valgt og en person, som allerede har et indgående kendskab til politiet,« udtalte formanden for forbundet, Claus Oxfeldt, på forbundets hjemmeside.

Han påpegede, at Thorkild Fogde har erfaringer med at stå i spidsen for en stor organisation i offentlighedens søgelys, og at han ved, hvad det indebærer at styre under stor politisk og mediemæssig bevågenhed.

Når politiuniformen bliver hængt i klædeskabet deler han tilværelsen med kone og børn i det hyggelige – og fredelige – Dragør.