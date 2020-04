Bakspejlet: Eksplosionen der rystede Amager

Den 15. juli 1980 blev Amager rystet af en eksplosion. Ved ulykken blev 23 mennesker såret og der skete skader for 200 millioner kroner. Københavns Radio sendte ekstraordinært hele natten. Ulykken fik flere demonstranter på gaden for at få de ansvarlige til at lukke Dansk Sojakagefabrik på Islands Brygge.

Dansk Sojakagefabrik – i folkemunde kaldt Sojakagen, der forældede sojabønner til foder og madolie, blev grundlagt i 1909 på Islands Brygge og udviklede sig til en betydelig arbejdsplads, der i 1950’erne beskæftigede cirka 1.200 medarbejdere, hvoraf mange boede i området.

Bønnerne blev hentet til landet af ØKs skibe, og fabrikken var etableret af rederiet. Og firmaet udvidede med fabrikker i andre byer som Aalborg, Helsingborg, Hangö i Finland og udvidede samtidig sortimentet.

Andre nyheder

Men indtil lukningen var der en del protester fra beboerne på Islands Brygge. En protest, der for alvor fik styrke efter 15. juli 1980, hvor der skete en kraftig eksplosion i ekstraktionsanlægget, der kunne høres og mærkes over det meste af København.

Ved ulykken blev 23 mennesker såret, og der skete skader for cirka 200 millioner kroner.

Anlægget blev ikke genetableret, og skønt resten af firmaet fortsatte produktion, kunne økonomien ikke længere hænge sammen, så fabrikken lukkede 17. januar 1991.

På fabriksområdet er der sket en grundsig afrensning, og området blev fra 1999 udstykket til byggegrunde og omdøbt til Havnestaden. En del af de gamle bygninger er blevet restaureret, ombygget og genbrugt. Det gælder bl.a. Gemini Residence, der er bygget uden på to gamle siloer – Pressesiloen og Zeppelinerhallen.

Ulykken 15. juli 1980

Midt om natten den 15. juli 1980 sker det, som ingen troede muligt, men som mange havde advaret om. Nu om dage ville sådan en lignende begivenhed blive dækket intensivt på TV2 News samt på alle øvrige mediers netaviser. I 1980 måtte de fleste tænde for radioen for at blive opdateret eller lytte til politiets formaninger fra de mange patruljevogne, der kørte rundt i nabolaget.

Københavns Radio sendte ekstraordinært hele natten.

Andre nyheder

Vi bringer her et resumé af indholdet i udsendelsen:

Programmedarbejderen indleder med at fortælle, at Sojakagefabrikken er sprunget i luften. Københavns Radio følger sagen, men vil samtidig også spille noget musik.

Jørgen Skarke fortæller seneste nyt fra ulykken. Københavns Brandchef er med direkte på telefonen. Han fortæller, at situationen er under kontrol i den forstand, at branden ikke bliver større end den er i øjeblikket. Brandchefen frygter alvorlige skader. Man ved ikke, om der er nogle omkomne.

Reporter Jan Larsen sender fra katastrofecentralen på Falckstationen. Stationsleder Benny Trustrup fortæller, at man har indkaldt ambulancer fra hele Sjælland. Man har på nuværende tidspunkt kørt seks patienter væk fra ulykkesstedet. Preben Pedersen, distriktsleder fra Falck, har været på stedet. Han fortæller, hvordan der ser ud. Programmedarbejder understreger, at der ikke er tale om klorudslip.

Vinduer slået i stykker

Reporter Karsten Lund står på Vesterbrogade, hvor flere vinduer i butikkerne er slået i stykker af eksplosionen. De ansatte i butikkerne er mødt frem for at hjælpe til. Karsten Lund taler med en rystet beboer, mens lyden af ambulancer lyder i baggrunden.

Politibetjent fortæller, hvordan de patruljerer i gaden og sikrer, at butikkerne ikke bliver plyndret. Spiritus og cigaretter er flere steder blevet stjålet og kongeligt porcelæn er også forsvundet. Købmand på Halmtorvet Kaj Hansen fortæller, hvordan han har mistet både penge og whiskey.

Programmedarbejder opsumerer situationen. Antallet af tilskadekomne er ikke opgjort, men man mener at op mod 20 personer er blevet fragtet til sygehuset.

Weide på telefonen

Københavns overborgmester Egon Weidekamp er med på telefonen. Han mener, at kommunen skal diskutere, hvorvidt sojafabrikken skal flyttes ud af København. Efterfølgende debatterer en beboer fra Islands Brygge og formanden for Miljøudvalget i Københavns Kommune sojafabrikkens placering.

Reporter Jan Larsen står på brandstedet. Han fortæller, om røgen og huset, der er styrtet sammen. Han forklarer, at det ligner et billede fra krigens tid.

Vicebrandchef Robert Ringsted fortæller, at situationen er under kontrol og at de lige nu prøver at køle resten af huset ned.

Reporter Karsten Lund står med flere af beboerne på Islands Brygge. De fortæller, hvordan de oplevede situationen. En beboer skælder ud på regeringen, borgmesteren, brændvæsenet og politiet.

Vicepolitidirektør Vindsborg giver en status ovr tilskadekomne og anholdte. Han fortæller samtidig, at politiet har åbnet op for normal trafik.

Jan Larsen sender fra ulykkesområdet og interviewer Inge, der tog sine børn og løb fra lejligheden, da eksplosionen lød. ’Det var på tide at det skete, for så kan vi blive fri for sojafabrikken’ (citat).

Programmedarbejder opsummerer og advarer nysgerrige københavnere mod at tage ud til ulykkesstedet, da det vil forsinke arbejdet derude.

Ekstra radioavis

Radioavisen fortæller om eksplosionen på sojakagefabrikken. En ekstra radioavis dækker sagen og interviewer Korpslæge Arnfred og borgmester Egon Weidekamp.

Programmedarbejder ved Københavns Radio fortæller, at ingen er blevet dræbt og politikommissær Ejner Lind giver en statusopdatering. Han fortæller samtidig, hvordan trafiksituationen er i hovedstaden og hvordan man kan komme frem i København.

Reporter Karsten Lund er vendt tilbage til redaktionen og fortæller om nattens begivenheder. Man genundsender Karsten Lunds reportage fra Vesterbrogade.

Reporter Jan Larsen står på eksplosionsstedet sammen med direktør for sojakagefabrikken Flemming Mørner og ingeniør Nielsen. De kan ikke fortælle, hvorfor sojafabrikken er eksploderet. De kan dog fortælle, at der tidligere har været to-tre mindre uheld i det samme anlæg. De vil ikke spekulere i, hvad konsekvenserne af nattens eksplosion bliver.

Møde i miljøudvalget

Formanden for Miljøudvalget i København, Orla Jensen, er igen i telefonen. Han fortæller, at han vil indkalde til et møde i miljøudvalget, så man kan diskutere sojakagefabrikkens placering i København. Københavns Radios ekstra udsendelse takker af.

11 år senere lukkede Dansk Sojakagefabrik selv af.

Kilder: Amager Bladet og Danmarks Radio.

Læs også: Bakspejlet: Bykongen på udkig efter Miss Amager