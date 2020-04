Ugens køtilbud bliver udvidet til to spor i den ene retning

Englandsvej har udviklet sig til et mareridt for bilisterne. Kødannelserne giver spildtid og problemer med at få afviklet trafikken i motorvejskrydset. Nu er der en løsning på vej. Englandsvej bliver udvidet til to spor i nordgående retning.

»Vi har undersøgt muligheden for at inddrage midterrabatten. Under alle omstændigheder skal Englandsvej udvides for at kunne klare trafikpresset. Vi har søgt om penge hos Movia, i regionen og regeringens fremkommelighedspulje. Men vi har fået afslag. Fra Christiansborg er beskeden, at der er tale om et trængselsproblem. Men problemet er jo netop, at vi vil udvide for at skabe større fremkommelighed for eksempelvis busserne. Konkret arbejder vi med to projekter. Det ene går på en udvidelse af Englandsvej helt ude fra Tømmerupvej til Tårnby Torv. Et andet projekt er at udvide Englandsvej fra Løjtegårdsvej og frem til Tårnbyvej.«

Det var i oktober sidste år, at Tårnbys borgmester Allan S. Andersen (S) i et interview med Amager Bladet løftede sløret for planerne om en udvidelse af Englandsvej. Siden har kommunen forsøgt at få finansieret projektet. Forgæves. Dragør Kommune har også sagt nej tak til at være en del af medfinansieringen.

Tårnby Kommune må derfor finde pengene i egen kasse, og det ser ud til, at det lykkes. For der er også et hensyn at tage til butikscentret Tårnby Torvs nye ejere, AP Ejendomme, der ønsker bedre infrastruktur, hvis man skal realisere planerne om at bygge et nyt, moderne butikscenter.

Fire millioner kroner

På Tårnby Rådhus har teknisk forvaltning udarbejdet et forslag til forbedring af trafikaviklingen på Englandsvej på strækningen Løjtegårdsvej-Øresundsmotorvejen. Og forvaltningen har indstillet, at der etableres en udvidelse på strækningen med én ekstra kørebane i retning mod nord, samt at krydset Englandsvej-Gemmas Allé forbedres.

Det vil koste cirka fire millioner kroner samt 20 parkeringspladser på den østlige side af Englandsvej, fældning af fem træer og fjernelse af 11 yderrabatter. På den vestlige side vil der fortsat være adgang til 27 parkeringspladser, hvoraf 12 pladser er foran børneinstitutionen Englandsvej 348.

Forvaltningen skriver, at en ekstra kørebane vil give et bedre trafikflow og især gavne bustrafikken, der i den nuværende situation bliver ramt af store forsinkelser. Endelig er forvaltningen i kontakt med Sund & Bælt AS med hensyn til eventuelt at udvide tilkørselsrampen fra Englandsvej mod Sjælland med et ekstra spor, således der kan blive mulighed for to svingbaner på Englandsvej. Der er i den forbindelse flere forhold, der skal undersøges nærmere.

Teknik- og miljøudvalget har givet grønt lys til projektet. Nu skal blot vedtages i Økonomiudvalget.