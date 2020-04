Amagerbanens Venner: DSB giver grønt lys til 2021

Foreningen Amagerbanens Venner, der har etableret skinnecykling på den gamle historiske jernbane, støtter også de lokale haveejere med at bevare deres kolonihaver.

Efter DSB har opsagt samtlige havelod ved Amagerbanens gamle terræn langs Uplandsgade har foreningen også været nervøs for, at det endegyldigt er forbi med skinnecykling og planer om at gøre baneterrænet attraktivt med togsignaler, gamle DSB-skilte og tavler med tekst og billeder fra banens historie.

Men foreløbig her foreningen fået grønt lys fra DSB til, at Amagerbanens Venner kan holde åbent til og med 2021, og foreningen oplyser, at den arbejder på en køreplan i lyset af coronasituationen.

Andre nyheder

