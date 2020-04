Pizza-udrykning til sultne og travle læger og sygeplersker

»Når Dragørs borgere og pizzahuset Bellano donerer pizzaer til et fortravlet personale – ja, så bliver man ydmyg og beæret. Tak for mad. I er fantastiske,« skriver Carina Birch Kjeldsgaard i et Facebook-opslag.

Sammen med andre sultne og travle læger og sygeplejersker på Amager Hospitals akutmodtagelse fik hun leveret 32 pizzaer. Bellano lagde selv de første ti pizzaer ud, og resten kom ind via donationer fra Dragør-borgere.

Det er fortsat muligt at støtte Bellanos næste projekt, som formentlig bliver aftalt med et lokalt plejehjem. Det er muligt at støtte initiativerne med 65 kroner på mobilepay 53352.