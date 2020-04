Forudsigelse: Amager Fælled-byggeri kan blive udskudt på ubestemt tid

Coronavirussen og de økonomiske konsekvenser kan blive fatale for det omstridte byggeri på Amager Fælled, Vejlands Kvarter. Det mener tidligere politisk rådgiver i SF, Per Henriksen, der er medlem af Amager Fælleds Venner. Og han forudsiger, at de mange tomme hotelværelser i Ørestad vil blive fyldt op med karantæneramte borgere.

»Stigende obligationsrenter, der ikke mindst skyldes staternes og nationalbankernes behov for at optage meget store COVID-19 statslån – i kombination med markant faldende kvadratmeterpriser på boliger i København, vil betyde, at PensionDanmark som et minimum må udskyde byggestarten af det planlagte byggeri på Amager Fælled (Vejlands Kvarter, red.). Frank Jensen kan også godt glemme alt om 60.000 nye boliger i det kommende tiår. Lynetteholmen må også opgives, fordi By & Havn også styrer direkte mod rentefælden.«

Det skriver tidligere politiske rådgiver i SF, og medlem af Amager Fælleds Venner, Per Henriksen, i en kronik på foreningens Facebook-side.

Per Henriksen vurderer, at coronakrisen kan blive vendt til en fordel for de, der kæmper imod planerne for det omstridte Amager Fælled-byggeri. Og han forventer, at mange hoteller i Ørestad vil stå tomme de kommende år og blive brugt til karantæne til alle de borgere, der er under mistanke for at være blevet smittte med Covid-19.

Mange vil fravælge metroen

Per Henriksens dystre forudsigelser rammer også den københavnske metro:

»Den kronisk underdimensionerede – men kraftigt overbelånte – københavnske minimetro styrer også direkte mod gælds/rentefælden. Minimetroen vil nemlig være en Covid-19 fælde. Derfor vil mange fravælge den, fordi det vil være umulig at holde to meters afstand på de små perroner og i de overfyldte tog i myldretiden. Passagertallet vil derfor styrtdykke de kommende år. Samtidig bliver det dyrere for Metroselskabet at genbelåne metrogælden ,der aktuelt er på omkring 24 milliarder kr. med en forventning om at den vokser betydeligt de kommende år frem mod 2030.

For hver gang der kommer 10 procent færre passagerer i Cityringen end forudsat i trafik-prognosen vokser tilbagebetalingstiden med hele 21 år og hvis realrenten bliver bare én procent højere end forudsat (fordi obligationsrenten forventes at stige), vokser tilbagebetalingstiden med 19 år. Aktuelt regner Metroselskabet med at metroen er tilbagebetalt i 2065, men det var før Covid-19,» skriver Per Henriksen.

