Kunstnere tænder et håb gennem vinduesudsmykninger

15 kunstnere med blandt andre billedkunstner Mette Hansgaard, Dragør, har lavet deres fortolkning af ‘Håb i kunsten’ gennem separate vinduesudsmykninger i Rørholmsgade ved Søerne. Der er ingen åbningstider, for det er meningen man går fra vindue til vindue i gadeplan, uden kontakt. Sammen, men hver for sig.

Kunstnere overalt er pressede af aflyste ferniseringer, udskudte kunstmesser og manglende gæster i gallerierne som følge af coronakrisen, men nu er kreative kræfter i Københavns kunstnergade, Rørholmsgade, gået sammen om et initiativ, som både tilgodeser gæsternes oplevelse og imødekommer coronarealiteterne.

I maj er der fælles tema i gadens mange gallerier – nemlig kunstneriske fortolkninger af ‘Håb’ – og det vil være i form af vinduesudstillinger, så besøgende kan opleve kunsten alle dage og uden at risikere at blive smittet af andet end håb. Ved at se alle kunstnernes vinduer i gadeplan.

Kunstnerne ønsker at opmuntre de besøgende til selv at reflektere over, hvad håb og kunst er i denne særlige tid.

Når besøgende går en tur hjemmefra og kommer ind i kunstnergaden, så er der også mulighed for, at de kan dele fællesskabet hver for sig, ved at tage en selfie foran et af kunstvinduerne og herefter dele det på Facebook @kunstnergaden eller Instagram @copenhagenartstreet med hashtag #kunstcamino #hopeinart

Kunstnerne ønsker at vise alternative veje til at opleve kunst, og håber at de besøgende vil benytte dette hashtag og dermed være med til at skabe opmærksomhed om kunsten.

I maj kan dette altså kombineres med en rask gåtur til Rørholmsgade ved Søerne, uanset hvorfra du bor i landet.

Du kan læse mere om kunstnerne og gadens gallerier på www.roerholmsgade.com