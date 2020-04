Bakspejlet: Masseanholdelser på Amagerbrogade

DECEMBER 2009: Omkring 900 personer blev i de sene eftermiddagstimer afskåret af politivogne og hundepatruljer i krydset mellem Amagerbrogade og Markmandsgade. Op mod fire timer blev de holdt tilbage siddende i lange rækker – de såkaldte futtog – uden mulighed for eksempel for at komme på toilettet. Efter den omtalte knibtangsmanøvre, sagde politiinspektør Per Larsen, Københavns Politi, at der muligvis er »røget« for mange med, som ikke burde være anholdt.

Masseanholdelserne skete i forbindelse med Klimatopmødet ved en stor demonstration, da den bevægede sig over Christmas Møllers Plads og hen ad Amagerbrogade.

Politiet oplyste, at en betjent, der blev ramt af en brosten under demonstrationen, kom lettere til skade, og at to danskere, en tysker og en franskmand blev sigtet for vold mod politiet.

Forretningsejere meddelte, at de havde fået smadret butiksvinduer og været udsat for anden form for hærværk under demonstrationen.