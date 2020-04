Sofiebadet: Vi skal finde coronavenlige måder

»Vi har trippet lidt de sidste dage for om vi skulle eller ikke skulle genåbne efter påske. Det blev et ikke, og vi holder derfor nu lukket til og med 10. maj.«

Sådan lyder beskeden fra Sofiebadet i Sofiegade 15 på Christianshavn, der opfordrer folk til at støtte ved at købe gavekort.

»Vi er ikke i nærheden af at være lukningstruet, blandt andet på grund af hjælpepakkerne. Så køb trygt et gavekort online til mudderindpakninger, grape/lavendelsaltpeeling, saunagus med immunstyrkende æteriske olier, dybe massagetryk på fødderne eller meget af alt det andet gode.«

Sofiebadet oplyser, at man ikke skal genopfinde sig selv, men i hvert fald finde nye coronavenlige måder at gøre ting på.

»Og så skal vi gang med nogle af alle de fede projekter, vi har haft på tegnebrættet længe.«

Sofiebadets historie er både lang og kort. For i julen 1997 blev Sofiegades Bad lukket. Der opstod hurtigt et ønske blandt christianshavnere om at genåbne det smukke hus. Huset blev efter ansøgning fra den nedsatte Badehusgruppe fredet i januar 2000 på grund af sit enestående interiør. Foreningen Sofiebadet blev grundlagt og fik varig lejekontrakt med Københavns Ejendomme. Med støtte fra Københavns Kommune og mange større og mindre fonde er det lykkedes foreningen at genåbne huset med badning, bevægelse, workshops, koncerter, udstillinger, og i 2010 blev et nyrenoveret badehus med Tyrkisk hamam etableret i den gamle varmecentral.

