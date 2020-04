Tegnede byporten til Nørreport: Nu er han etikette hos Amager Bryghus

Som generalbygmester havde Lambert van Haven (født 1630) nok at tage vare, både med selv at arbejde for hans majestæt. Og med på kongens vegne at slutte akkorder med hoffets forskellige håndværkere og kunstnere, endog med stempelskærerne. Efter kgl. ordre af 1670 havde Hans van Steenwinckel gjort planen og forfærdiget modellen, efter hvilken Københavns Nørreport skulle opføres, men næste år kom de rådende på andre tanker, og det overdroges van Haven at udarbejde en ny plan og gøre tegninger til nævnte port, som så opførtes efter disse.

Og nu – adskillige hundrede år senere – bliver van Haven æret, idet han er etikette på Amager Bryghus‘ ét-årige jubilæumsøl til Taproom Nørreport.

»Faktisk skulle denne øl kun have været en fustage-øl, men så skete Corona og fustage-øl er nok den mindst sælgende vare i universet. Så vi tappede Lambert i stedet,« oplyser bryghuset.

Øllet er ret unikt, da det er den eneste øl nogensinde inden for den strenge BJCP-style betegnelse kaldet ‘barok Power IPA’.

»Så bare vent. Dette bliver snart en ting. Kun 5,7 procent ABV, men 10 forskellige humle og en 160 IBU’er. Dette er virkelig et får i en ulvebeklædning – eller noget,« lyder det hemmelighedsfuldt.

Historien bag porten

Nørreport var en af Københavns fire byporte. De tre andre byporte til København var Østerport, Vesterport og Amagerport. Nørreport var indkørselsport for rejsende fra Norge, Sverige som ankom via Helsingør. På grund af sin beliggenhed var det også den port rejsende fra det østlige og nordlige Sjælland brugte når de skulle ind til byen. Da de danske kongelige ofte anvendte Frederiksborg Slot som sommerresidens og gik igennem Nørreport på rejsen derhen, blev den gade som ligger lige indenfor porten kaldt Frederiksborggade, et navn den bærer endnu.

En ældre port blev i 1671 erstattet af en ny port, bygget af Christian 5. efter tegninger af Lambert van Haven. Denne nye port blev Københavns højeste og mest kunstnerisk udsmykkede byport. Udsmykningen var i sandsten og bestod bl.a. af en kvindefigur på hver side af porten som symbol på gudsfrygt og retfærdighed og hentydede således til Christian 5.s valgsprog.

Nørreport blev nedrevet 1857, da voldene omkring byen nedlagdes.

Der blev i 1925 opsat en af P.V. Jensen Klint tegnet nulpunktsten udfor Frederiksborggade 20A, som markerer hvor Nørreport var placeret.