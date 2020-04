Flertal i Tårnby: Borgmesteren kører for meget solo

Et flertal i Tårnby Kommunalbestyrelse kræver, at borgmester Allan S. Andersen (S) indkalder til ekstraordinært bestyrelsesmøde. Flertallet forlanger, at borgmesteren involverer byrådet i beslutningerne.

Bægeret er flydt over for et flertal udenom Tårnbys socialdemokratiske borgmester, Allan S. Andersen (S), der nu skal indkalde til et ekstraordinært kommunalbestyrelsesmøde. Flertallet mener, at borgmesteren godt nok informerer, men også, at det sker alt for sent og uden at involvere byrådet i Tårnby på tilfredsstillende vis.

Bag om kravet for det ekstraordinære kommunalbestyrelsesmøde står Venstre, Konservative, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten og en løsgænger.

»Vi vil ikke køres ud på sidelinjen og informeres på bagkant. Det nytter ikke noget, at vi har en borgmester, der egenrådigt træffer store beslutninger uden først at diskutere det med byrådet og medlemmerne i de stående udvalg,« udtaler Dennis W. Clausen (V) og Carsten Fuhr (C), der har samlet det alternative flertal, i en fælles pressemeddelelse.

På mødet ønskes særligt situationen omkring en genåbning af skoler og institutioner drøftet ligesom medlemmerne i alle stående udvalgt fremover – og i langt højere grad – involveres i større beslutninger.