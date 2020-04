Rundspørge: Ama’rkanerne er overvejende trygge ved genåbningen efter påske

I tirsdags spurgte vi på Ama’r LIV, om I var nervøse for, at institutioner og skoler skal åbne igen.

Vi indledte afstemningen med at skrive, at Mette Frederiksen har besluttet, at Danmark så småt skal åbnes igen. Og at det betyder, at pædagoger og lærere fra øen skal tilbage på arbejde.

Og så spurgte vi jer, om I synes, at myndighederne har taget den rigtig beslutningen, eller om I er nervøse for, at tingene sker for hurtigt.

Hele 360 personer har stemt, og der var delte meninger.

Størstedelen af jer, 62 procent, har tilkendegivet, at I synes, at myndighederne har taget en fin beslutning.

38 procent har stemt, at I er nervøse for, at det går for hurtigt.

Amager er tryg

En af dem, der er forholdsvis tryg ved at sende sit barn i skole igen, er Susanne Jensen, der til dagligt er klinikassistent på Panum Instituttet:

»Har det helt fint med at sende min datter i skole på onsdag. Jeg stoler på, at skolen overholder de retningslinjer, der er givet. Et sted skal der startes op for åbningen, og der er de små nok det bedste sted at starte.Man har da stadig sine bekymringer. Men det havde man også, da hverdagen var normal. Har dog fuld forståelse for dem som holder deres børn hjemme,« skriver hun.

Susanne Jensens datter går på Kastrupgårdsskolen, og lederen har løbende været god til holde forældre opdaterede over Aula, fortæller hun.

Karina Spanger, der er veterinærsygeplejerske er også nogenlunde tryg ved genåbningen.

»Sender min datter på 7 år afsted, da jeg selv er nød til at arbejde. Men min søn på knap 4 år bliver hjemme (mormor og morfar), da han er hjertebarn.. så der er jeg mere bekymret og vil gerne vente lidt endnu. Ellers er jeg egentlig ok med det, og tænker vi alle langsomt skal i gang igen i små grupper.. min datter kommer afsted 3-4 timer hver dag i stedet for det normale,« skriver Karina Spanger. Hendes datter går på Skelgårdsskolen, og Karina har pakket rigeligt med håndsprit i skoletasken.

Marie Mickelborg, der selv er pædagog, har det lidt ambivalent, men sender sin datter afsted.

»Tænker at mit ældste barn på 11 år godt kan komme i skole (dog først på mandag i næste uge), da hun sagtens kan forstå alle de sundhedstiltag, der er. Men min yngste på 4 pr skal absolut ingen steder, da bare det med at hoste i ærmet kan være svært at overholde (renlighed i den alder eksisterer ikke). Mit største problem er, at jeg selv arbejder i en børnehave, og ender jo med, det er mig der smitter alle🤦🏻‍♀️ og så ryger point sgu lidt,« skriver hun.

Næste mandag er alle skoler genåbnet

Overborgmester Frank Jensen (S) meddelte på et pressemøde søndag 12. april, at kommunen i første omgang åbner 26 ud af 69 skoler og 124 dagtilbud, hvilket svarer til cirka en tredjedel.

20. april skal alle skoler i Københavns Kommune være åbnet igen. Det er i hvert fald planen. Dagtilbud vil løbende blive genåbnet det næste stykke tid, fortæller Frank Jensen (S).

Børnene skal i skole

Kåre Mølbak, faglig direktør ved Statens Serum Institut, forklarede på et pressemøde, at de har taget højde for, at børn er børn, og at de opfører sig anderledes. Virussen er desuden ikke særlig dominerende hos børn, har forskere fundet ud af.

Herudover er der også udstedt en række retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen, som skolerne skal efterleve, før får de ikke lov til at åbne. Det er altså en faglig vurdering, at det er forsvarligt at åbne lidt op.

Hvis ikke man sender sit barn i skole, bliver der registreret fravær, og man skal som forældre fortsat selv stå for undervisningen. Undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S) anbefaler på det kraftigste, at man sender sine børn i skole, medmindre husstanden har personer, der er i risikogruppen, skriver DR.dk.

Hvad åbner efter påskeferien?

– Dagtilbud åbner igen hurtigst muligt fra den 15. april 2020

– Skoler åbner igen for 0.-5. klasser og specialtilbud på alle klassetrin fra onsdag den 15. april 2020

– Samfundskritiske sundhedsuddannelser (inkl. SOSU) åbner for studerende på sidste studieår.

– Ungdomsuddannelsesinstitutioner holder fysisk lukket. De gymnasiale uddannelser for elever i 3.g, 2.hf., ASF-klasser (Autisme Spektrum Forstyrrelser) og eux-elever, der skal afslutte uddannelsen til sommer, åbner til gengæld igen.