Metroen tilbage i normal drift: Ekstra bemanding skal sikre afstand mellem passagererne

Efter påsken er metroen tilbage i normal drift. Metroselskabet vil have ekstra personale og bemanding på de fleste stationer og hyppigere rengøring.

Det skal være trygt at tage metroen efter påske, hvor der igen er normal drift. Med ekstra personale til crowd control, bemanding på de fleste stationer, udkald og hyppigere rengøring vil Metroselskabet gøre rejsen tryg og hjælpe passagererne til at tage forholdsregler, meddeler selskabet i en pressemeddelelse.

»Vi skal sikre, at passagerne er trygge og rejser på en sikker måde, når der igen begynder at komme flere mennesker i metroen. Derfor har vi ekstra personale ude til at hjælpe passagererne til at holde afstand og sikre, at der ikke er for mange mennesker. Vi følger de enkelte stationer tæt og vil løbende give meldinger over højttalere og skærme. Vi skal hjælpe passagererne med, at de fortsat passer godt på sig selv og hinanden under rejsen, når der begynder at komme flere mennesker i metroen,« udtaler Metroselskabets administrerende direktør, Henrik Plougmann Olsen.

For at sikre at der ikke kommer for mange passagerer i systemet, vil der være restriktioner på antal passagerer i tog og på stationer, så det er muligt at holde den nødvendige afstand.

»Det er meget vigtigt, at passagererne hjælper os og hinanden med at gøre metroturen tryg for alle. Det betyder bl.a., at kunderne fortsat opfordres til at rejse uden for myldretiden, at man ikke rejser, hvis man er syg, og at passagererne søger alternative rejsemuligheder, hvis der er mange mennesker i toget eller på stationerne. Vi vil naturligvis følge passagertallet nøje og løbende vurdere, hvordan vi kan hjælpe passagererne sikkert tilbage i metroen på baggrund af myndighedernes anbefalinger,« siger Henrik Plougmann Olsen.

Ekstra tiltag

• Der er personale på de fleste stationer til at hjælpe passagererne med at holde afstand og sikre crowd control på de travle stationer.

• Stationer og tog overvåges af personale for at sikre, at der ikke er for mange passagerer.

• Alle passagerer opfordres til at holde afstand og vise hensyn og så vidt muligt rejse uden for myldretid.

• Passagererne bedes indstille sig på, at der kan være længere rejsetid som følge af øget crowd control.

• Ekstra rengøring af tog og på stationer med særligt fokus på de funktioner, passagererne hyppigt vil røre, eksempelvis håndbøjler i metrotogene og billetautomater på stationerne.

• På Københavns Lufthavn metrostation opsættes håndsprit. Da det i øjeblikket ikke er muligt at skaffe håndsprit til alle stationer, er der i stedet sat ind med ekstra rengøring for at sikre god hygiejne.

• Metroen vil fortsat være lukket i tidsrummet fra klokken 00.00-05.00.