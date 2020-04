Ældre Sagen hylder frivillige: En skøn buket til Lissi

Lissi Bak Pedersen, Tårnby, leder af Sorg- og Livsmodsgruppen, er en af de frivillige, der er blevet hyldet med en buket blomster fra Ældre Sagen og Interflora.

Over hele landet hjælper Ældre Sagens frivillige til at gøre livet nemmere for udsatte ældre under Coronakrisen. Ældre Sagen og Interflora er gået sammen om at fejre frivillige, der gør en ganske særlig indsats.

I Ældre Sagens 215 lokalafdelinger, heriblandt Tårnby, arbejder frivillige på højtryk for at hjælpe og sprede glæde. De køber ind for ældre, ringer om morgenen og hører, om alt er ok, og som besøgsvenner holder de kontakt via telefon og Skype.

Interflora sponserer og sender en blomsterbuket og en personlig hilsen hjem til den frivillige som den lokale Ældre Sagen-afdeling har udpeget.

I Tårnby har lokalforeningen valgt Lisse Bak Pedersen.

»Lissi gør et stort og engageret arbejde for de mennesker, der har mistet og er i en livskrise. Efter den midlertidige nedlukningen af gruppen, har Lissi gjort et stort arbejde for at holde kontakten til den enkelte,« siger lokalformand Anne-Grethe Kragerup.

Ældre Sagens direktør, Bjarne Hastrup, understreger, at der er god grund til at hylde de frivillige:

»De frivillige, der modtager en buket blomster, fortjener i høj grad at blive hyldet. De modtager buketten på egne vegne, men også på vegne af de tusindvis af frivillige i Ældre Sagen, der selv i disse tider gør en stor indsats for ældre mennesker, der har behov for hjælp.«