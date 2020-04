Godmorgen Amager: Laura synger live til morgenkaffen

Tidligere X Factor-deltager, gospelsangerinden Laura Kjærgaard ønsker alle amagerkanere godmorgen med en sang fra hendes lejlighed på Amager.

Fra lejligheden på Amagerbro lyder dig skønsang – ud mellem væggene og live hendes Facebook-profil – hver morgen. Stemmen tilhører tidligere X Factor-deltager, gospelsangerinden Laura Kjærgaard.

Når Laura siger godmorgen er det med en morgensang og dagens tanke. Forleden sang hun »Sammen hver for sig« – titlen på hendes første sang skrevet sammen med Anja Backmann Andersen. Den handler om tiden lige nu – hvordan ensomheden og frygten kan ramme alle, men »vi står sammen og finder lys i mørket – sammen hver for sig«.

Laura stillede op i X Factor i 2008, hvor hun blev nummer to.

Inspireret af sin bedstemor begyndte Kjærgaard, som syv-årig at spille klassisk klaver. Hun skiftede til sang i stedet, da hun i 2000 begyndte på Femmøller Musik- og Teaterefterskole. Samtidig med at Laura startede på Århus Statsgymnasium begyndte hun også i et gospelkor, Living Gospel, dengang ledet af Steve Cameron, i Baptistkirken i Aarhus.

Hun udviklede sig så hurtigt, at hun måtte forlade koret til fordel for et kor på et højere niveau; Voicings. Her udviklede hun sig videre både som solist, men også som kormedlem i takt med sin stigende interesse for troen.

I 2006 startede hun som korleder for Living Gospel i samarbejde med Rune Funch og begyndte også at undervise i sang i kirken. Lovsangen blev også en stor del af hendes hverdag, da hun begyndte i lovsangsgruppen i Metodistkirken som sanger og lovsangsleder.

I april 2006 blev en af Lauras store drømme opfyldt, da hun blev optaget som medlem i Opstand Gospel Choir. Her var hun med til at indspille korets tredje cd i København.

Laura har indtil videre været med på forskellige gospelindspilninger bl.a. Lene M. Nørrelykkes debut cd ‘Why I sing’, som en del af The Celebration Gospel Choir, som er håndplukkede sangere fra hele Danmark.

Livemusik: Lyt til Lauras godmorgen-sang