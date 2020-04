Lagkagehuset går nye veje: Få leveret bagværk til hoveddøren

Lagkagehuset mærker også coronakrisen og går nu nye veje for at komme i kontakt med kunderne. Via en app kan der bestilles bagværk lige til hovedøren.

Brød, kager og søde sager kan nu bestilles hos Lagkagehuset via en app, Lagkagehuset+. Man kan vælge selv at afhente i særlige afhentningsområder eller få bragt det direkte til hoveddøren. Eneste betingelse er, at minimunskøbet er på 80 kroner, og at man er villig til at betale 39 kroner for levering.

»Formålet er naturligvis at sikre, at vi alle i denne tid gør vores bedste for at undgå nærkontakt med hinanden. Derfor kan du nu via vores app bestille dit bagværk, som vores bude så leverer til døren uden kontakt. Vi håndterer ordren fra start til levering efter sundhedsstyrelsen anbefalinger, og det er særdeles vigtigt for os, at både du som kunde samt alle vores kolleger i Lagkagehuset kan føle sig trygge,« hedder det i en pressemeddelelse.

Nummersystem nedlagt

Lagkagehuset oplyser, at man følger alle Sundhedsstyrelsens råd til, hvordan vi skal forholde os til Corona/Covid19, og at man gør alt for at sikre, at man løbende er opdateret på de seneste anbefalinger.

»Vi undgår også helst kontanter, hvis muligt, og har nedlagt nummersystemerne og flyttet kaffelåg og smagsprøver om bag disken. Ydermere håndhæver vi max 10 kunder (afhængig af butikstørrelse) i butikkerne ad gangen og vi opfordrer til to meters afstand til nærmeste gæst i køen og hvis der er behov for det, fortsætter køerne udenfor butikken. Det glæder os at opleve, at vores gæster tager godt imod disse tiltag, og vi vil gøre alt for, at oplevelsen i vores butikker føles tryg,« skriver Lagkagehuset.