Louise gør det igen: Flere værnemidler på vej til Rigshospitalet

Louise fra Delosvej er igen klar med en sending værnemidler til Rigshospitalet. Værnemidlerne er doneret af private og virksomheder på hendes privatadresse.

For et par uger siden kunne Louise Baltzarsen Herreholm fra Delosvej aflevere 5.540 værnemidler til Rigshospitalet, der skal komme hopsitaler, plejehjem og hjemmepleje til gode. Værnemidlerne var donationer fra borgere, der kom forbi Louises privatadresse med sikkerhedsbriller, håndsprit og engangsdragter.

Louise fortsatte med at opfordre borgere til at indsamle værnemidler, og tirsdag morgen stod en ny sending kasser med værnemidler klar til afgang. Denne gang hele 6.568 værnemidler.

Andre nyheder

»Af hjertet tak for hjælpen – både til jer private borgere, Harald Nyborg A/S, STARK Frederiksberg, STARK Hørsholm og Bad og Fliser A/S. Uden jer var dette slet ikke muligt,« skriver Louise på sin Facebook, og opfordrer stadig folk til at komme forbi Delosvej 13 med sikkerhedsbriller, håndsprit, masker, engangsdragter eller handsker.