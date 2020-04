Flere millioner til Naturpark Amager: »Det bliver en gevinst for byen«

Københavns teknik- og miljøborgmester Ninna Hedeager Olsen (EL) kalder det »en gevinst for byen«, at Lokale og Anlægsfonden bevilger seks millioner kroner til en opgradering af Naturpark Amagers hovedindgang ved DR Byen og samlingsstedet ved Havneslusen.

Udvidelsen af Naturpark Amager med nye hovedindgange og samlingssteder for naturoplevelser er allerede undervejs med støtte fra Nordea-fonden og Friluftsrådets udlodningsmidler til friluftsliv. Og nu har Lokale og Anlægsfonden bevilliget seks millioner kroner til at opgradere to af de kommende nedslagspunkter; hovedindgangen ved DR Byen og samlingsstedet ved Havneslusen.

Det bliver en gevinst for byen, siger Københavns teknik- og miljøborgmester Ninna Hedeager Olsen (EL):

»Det er allerede meget populært blandt københavnerne at bruge naturen aktivt. Ved at involvere Lokale og Anlægsfonden fortsætter vi de gode takter, der er i fornyelsen af naturparken, som understreger områdets unikke natur og på fornemste vis binder byen og fælleden sammen. Det sker stadig på naturens præmisser, men nu bliver der bare endnu bedre muligheder for at bruge området, og det synes jeg er en stor gevinst for byen og for københavnerne,« siger Ninna Hedeager Olsen.

Udvidelsen imødekommer ønsker fra lokale brugere som løbere, skoler og rollespilsgrupper om blandt andet bedre grejdepoter til at opbevare udstyr, flere opholdsmuligheder, stenrev og nye træer, der forbedrer biodiversiteten samt flere nye læringsfaciliteter. Samlet set skal projektet skabe nye muligheder for alle, lige fra foreninger og familier, til naturvejlederen med en hel skoleklasse.

»Hovedindgangen ved DR Byen og samlingsstedet ved Havneslusen er flotte eksempler på, hvordan man med et stærkt arkitektonisk greb og en grundig brugerinvolvering kan skabe tilgængelige natur- og friluftsoplevelser for alle, på kanten af storbyen,« siger Jens Øyås Møller, udviklingskonsulent fra Lokale og Anlægsfonden.

På et møde i kommunens teknik- og miljøudvalg den 20. april skal politikerne tage stilling om man vil tage imod bevillingen.

