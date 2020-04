Populær fotokonkurrence forlænges

Fotoentusiaster har stadig muligheden for at deltage i fotokonkurrencen ’Fang din by 2020’. Konkurrencen var oprindeligt slut 5. marts, men grundet årets tema ’hverdagsmagi’, er konkurrencen nu forlænget til 5. maj 2020

Hverdagen har ændret sig drastisk for de fleste, og i disse tider er der mulighed for at fange nogle helt særlige fotos af hverdagen, i den by hvor man bor.

De indsendte fotos bedømmes af en jury, bestående af stadsarkitekt Camilla van Deurs, programchef på Dansk Arkitektur Center Tanya Lindkvist, arkitekt og vært på DR Sonja Stockmarr, festivaldirektør på Copenhagen Photo Festival Maja Dyrehauge Gregersen samt fotograf og fotoambassadør for Canon Morten Nordstrøm.

I juryens bedømmelsen af hvert billede vægtes det, at årets tema ’hverdagsmagi’ tydeligt er indarbejdet, at der er interaktion mellem de fysiske rammer og mennesker og en spændende billedkomposition.

Udstillingen af de indsendte billeder kan opleves på Bryghuspladsen, men kan også ses andre steder som eksempelvis Københavns hovedbanegård og Valby station.

Udstillingen åbner 25. juni og løber til 7. oktober 2020.

Fotograferne bag de udvalgte fotos, der skal med på udstillingen, får direkte besked. Vinderne af 1., 2. og 3. præmien får også besked – men deres endelige placering afsløres først til den rykkede udstillingsåbning 25. juni med præmieoverrækkelse.