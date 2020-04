Dragør ryster posen efter dødsfald: Liste T med i ny politisk aftale

Der er netop indgået en politisk aftale om en ny konstituering af Dragør Kommunalbestyrelse. Som noget nyt er kredsen af konstituerende partier udvidet med Liste T. Behovet for en ny konstituering opstod efter, at tidligere borgmester Allan Holst døde i begyndelsen af marts.

Kredsen bag den hidtidige konstituering var Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Venstre.

Eik Dahl Bidstrup (V) fortsætter som borgmester. Som borgmester er han født formand for Økonomiudvalget og fortsætter derfor også som sådan.

Ny viceborgmester i stedet for Allan Holst er Peter Læssøe (Liste T). Han var tidligere 2. viceborgmester. Den post er nu overgået til Nicolaj Bertel Riber (S), som altså er ny 2. viceborgmester i kommunen.

»Jeg er glad for de konstruktive forhandlinger, vi har haft. Der er rigtig godt at se, at der både er en tro på og en vilje til at fortsætte et tættere samarbejde – bredt i kommunalbestyrelsen. Venstre står for det brede samarbejde om gode løsninger. Det gælder især i denne tid, hvor kommunes alvorlige økonomiske situation og udvikling kalder på det,« udtaler borgmester Eik Dahl Bidstrup.

De fire partier har aftalt at indstille til kommunalbestyrelsen at ændre kommunens styrelsesvedtægt. Hensigten er, at antallet af medlemmer i Børn-, Fritids- og Kulturudvalget mindskes fra ni medlemmer til syv medlemmer. Før det kan blive til virkelighed, skal kommunalbestyrelsen beslutte det hen over to møder i kommunalbestyrelsen. Det kan derfor tidligst blive en realitet den 28. maj.

De fire aftaleparter har endvidere politisk aftalt at indstille til beslutning, at: Nicolaj Bertel Riber (S), fortsætter som formand for Social-, Sundheds og Arbejdsmarkedsudvalget, at Annette Nyvang, Liste T, bliver ny formand for Skoleudvalget, at Lisbeth Dam Larsen (S) bliver ny formand for Børn-, Fritids- og Kulturudvalget, og at Morten Dreyer (DF) bliver ny formand for By-, Erhvervs- og Planudvalget.