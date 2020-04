Tårnby udskyder opkrævning af ejendomsskat

Tårnby Kommune giver henstand med betaling af ejendomsskat (dækningsafgiften) for erhvervsejendomme.

Det er betalingen for 2. rate og 3. rate, som det nu bliver muligt at få udsat til næste år. På den måde hjælper kommunen virksomheder og forretningsdrivende med mere likviditet her og nu. Og det er tiltrængt, lyder meldingerne.

I Tårnby er dækningsafgiften på 10 promille af erhvervsejendommenes værdi, og giver cirka 31,6 mio. kr. i kommunekassen om året.

Det var et enigt økonomiudvalg, der traf beslutningen om udsættelse af betalingen onsdag eftermiddag.

»En stor del af forretningerne og virksomhederne i Tårnby er hårdt ramt af den nuværende krise, og ledigheden stiger desværre i øjeblikket. Især hotelområdet, andre servicefag og hele det store transportområde har hurtigt måttet indse, at ordrene og aktiviteterne har været meget faldene som følge af den nuværende krise. Lufthavnens lave aktivitet har desværre ført til både ledighed for medarbejderne og problemer for mange lokale virksomheder, som har haft arbejde at udføre i lufthavnens regi,« skriver kommunen i en pressemeddelelse.

»Det er et tiltrængt tiltag, som kommer i rækken af andre tiltag for virksomheder og erhvervsliv i Tårnby. Vi har desværre oplevet, at mange er pressede på likviditeten, blandt andet fordi der mangler ordrer. Forhåbentligt kan dette være en håndsrækning til de mest pressede virksomheder og forretninger,« udtaler borgmester Allan S. Andersen (S).