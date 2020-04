DSB: »Vi vil gerne i dialog med Amagerbanens Venner«

I et svar til medlem af Københavns Borgerrepræsentation, Finn Rudiasky (DF), udtrykker DSB, at man vil indlede dialog med Amagerbanens Venner om det gamle baneterræns fremtid.

Sagen om DSBs opsigelse af samtlige havelodder langs Uplandsgade ved Amagerbanens gamle terræn har fået flere politikere til at reagere kraftigt imod planerne. Finn Rudaizky, medlem af Københavns Borgerrepræsentation for Dansk Folkeparti, sendte for lidt over en uge siden et åbent brev til DSBs bestyrelsesformand Peter Schütze og adm. direktør Flemming Jensen.

Og nu er der kommet svar. Og i svaret udtrykker Flemming Jensen et ønske om, at DSB snarest indleder en dialog med Amagerbanens Venner.

I svaret til Finn Rudiazky skriver Flemming Jensen:

»Det er korrekt, at DSB i slutningen af marts sendte en opsigelse til brugerne af havelodderne ved Uplandsgade. Egentlig har brugerne en måneds opsigelse, men i respekt for at nogle af dem har været på stedet i mange år, valgte vi at give dem alle et års opsigelse. Herudover er ingen andre lejere på ejendommen blevet opsagt, herunder Amagerbanens Venner.

Der er på nuværende tidspunkt ingen konkrete planer for udviklingen af vores areal langs Uplandsgade, men vi har i fremtiden et ønske om at udvikle arealet i samarbejde med Københavns Kommune og til byens bedste. Opsigelserne er et led i forberedelsen af den proces, der i den forbindelse ligger foran os.

Byudvikling i balance mellem den moderne by’s behov og fastholdelse af historiske værdier er en hjertesag for os. Vi har haft et langt og godt samarbejde med Amagerbanens venner, og vi har fra starten understøttet deres etablering, samt brug af skinnecykler og dræsine på vores grund. Vi vil i den proces, vi starter nu, snarest indlede en dialog med Amagerbanens Venner, således at deres aktiviteter kan være en del af en fremtidig løsning.

DSB ønsker gennem blandt andet dialog som denne at kunne være med til at skabe nye muligheder for københavnerne samt fastholde reference til områdets historie.»

Finn Rudaizky har på nuværende tidspunkt ikke ønsket at kommentere svaret.

