Færre indbrud under coronakrisen

Antallet af anmeldte indbrud i private hjem er faldet markant i årets første måneder. Corona-epidemien er formentlig en del af forklaringen. Danskerne er langt mere hjemme, og det gør livet surt for indbrudstyve.

I Dragør er antallet af anmeldte indbrud 36 i 1. kvartal i år. Det tal var 32 i 1. kvartal 2018 og 42 i 1. kvartal 2019. I Tårnby var tallet 61 i 1. kvartal 2018, 29 i 1. kvartal 2019, og 36 i 1. kvartal 2020. Hvor Dragør har færre indbrud fra 2019 til 2020, er Tårnbys tal en klar forbedring i forhold til 2018.

For hele København er der tale om et markant fald: Fra 323 anmeldte indbrud i 1. kvartal 2018, til 461 i 2019 og 276 i 2020.

Andre nyheder

»Nu skal vi forberede os på, at samfundet gradvist genåbnes, og fortsætter vi med at gøre en fælles indsats, er det muligt at fastholde tendensen med fald i indbrudstallene,« lyder vurderingen fra Bo trygt.

I første kvartal 2020 blev der på landsplan anmeldt 5.496 indbrud i private hjem. Det svarer til et fald på 16 pct. i forhold til første kvartal sidste år. I 2019 havde Danmark det laveste antal indbrud i mere end tredive år, og tendensen med færre indbrud fortsætter i starten af 2020 og forstærkes efter alt at dømme af corona-epidemien, fastslår Britt Wendelboe, der er programleder i Bo trygt.

»Det at mange har været mere hjemme end normalt, har gjort livet surt for indbrudstyvene. Ifølge politiet har nogle af de mest indbrudsplagede områder endda oplevet døgn uden indbrud. Nu bør vi forberede os på en mere almindelig hverdag. For fortsat at holde tyvene væk kan vi derfor med fordel indbrudssikre boligen. Der er også brug for, at endnu flere end i dag bliver aktive nabohjælpere,« siger Britt Wendelboe.

Bo trygt arbejder for at sænke antallet af indbrud og øge trygheden i danske hjem. Bag indsatsen står TrygFonden og foreningen Realdania sammen med Videncentret Bolius og Det Kriminalpræventive Råd.

Læs mere: Botrygt.dk