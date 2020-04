Kæde dropper nyt hotel i Ørestad

Børsen skriver i dag, fredag, at coronakrisen kombineret med et voldsomt byggeboom i hotelbranchen får flere hotelkæder og investorer til at sætte byggerier på pause.

Lavprishotelkæden Cabinn har allerede lagt fundamentet til et nyt hotel i Ørestad, der skulle byde på 300 værelser. Der kommer dog ingen vægge op foreløbigt, fortæller adm. direktør Niels Fennet, der har valgt at stoppe byggeriet af hotellet.

»Der er overhovedet ikke noget behov for de hoteller de næste mange år,« siger Niels Fennet til Børsen med henvisning til, at han også har parkeret planerne om at bygge et hotel til lufthavnspersonale på en anden Amager-grund, som han købte for et halvt år siden.