Bakspejlet: Fremad A. havde en fest efter sejr over FC København i Parken

I Superliga-sæsonen 1994 præsterede Fremad Amagers nyoprykkere at besejre FC København to gange. 3-2 sejren i Parken var en vaskeægte sensation.

Jeg sad bænket i presselogen med blandt andre Berlingske Tidendes markante sportsredaktør Jens-Carl Christensen. Jens-Carl var, som han altid blev kaldt, eller mere kærligt »Mester«, et buldrende, muntert menneske. Altid i godt humør, altid opdateret på de seneste nyheder, og altid parat til at dele ud af viden og røverhistorier. Men han kunne også være alvorlig. Og det var han denne søndag eftermiddag i Parken, hvor storfavoritterne FC København skulle give opkomlingene i Superligaen, Fremad Amager, en lektion efter noder.

Før kampen sad Jens-Carl og griflede på blokken. En kollega spurgte om han allerede var i gang med at skrive kampreferatet. »Næh, men jeg har blot noteret, at jeg tipper mindst 4-0 til de hvide,« svarede Jens-Carl.

Jeg kunne ikke dy mig: »Du bliver overrasket, Jens-Carl. Der lurer en sensation.«

Han smilede venligt tilbage: »Du bliver klogere.«

Jeg var ingen jubeloptimist, men havde noteret, at FCKs cheftræner Keld Kristensen og de forsvarende sølvvinder netop havde tabt 2-5 til AAB og 0-1 hjemme mod FC Jazz.

Frygten for en ny ydmygelse….ja, hvorfor ikke?

Fremad Amager kom til Parken efter et hjemmebanenederlag til Næstved, og med den lidet flatterende statistik, at klubben ikke havde vundet Idrætsparken siden de slog KB 1-0 i KBUs pokalfinaleomkamp i 1953, men siden havde optrådt en halv snes gange i nationalarenaen.

Og trods fraværet af Peter Møller, der var ved at blive udlejet til FC Zürich, Ole Tobiasen, der havde karantæne efter sit røde kort i Aalborg, samt den skadede Morten Nielsen, var FC København skyhøje favoritter.

Da kampen kom i gang svingede FCK taktstokken, men trods meget spil manglede der skarphed i angrebet – og ti mminutter før pausen svigtede markeringerne bagude.

Fremad-anfører Jimmi Lüthje slap helt fri i højre side af feltet, og på hans flade indlæg tæt under mål, blev bolden raget ind af enten Lars Bo Larsen.

Fremad-fansene havde en fest

Efter pausen boltrede tvillingerne Johansen sig på den regnvåde bane, men ak… den berømte skarphed manglede stadig, når der skulle skydes på mål.

I stedet blev det 0-2 midt i 2. halvleg, da et langskud fra John Heine ramte Michael Mio i hovedet og totalt snød Brian Flies. De mange Fremad-tilhængere jublede som sindssyge og glemte for en stund, at Parken tog 30 kroner for en fadøl mod kun 13 kroner hjemme i klubhuset på Englandsvej.

Snart istemte det Fremad-fansene sange som ‘I ligger nummer sidst, I ligger nummer sidst! og ’Olé, vi brænder Parken af‘ (på den klassiske Go West-melodi), og taktfaste tilråb som ’FC Jazz, FC Jazz‘ lå også lige til højrebenet og blev fyret af med sarkastiske undertoner og slet skjult fryd over at banke ’storklubben‘, som amagerkanerne flere år tidligere var de første til at sige nej til at være en del af.

Tyve minutter før tid lykkedes det dog at reducere, da Michael Johansen hamrede en returbold op i nettaget fra reservekeeper Jim Grundahl, der ellers stod en glimrende halvleg ligesom Zarp. Zarp og en anden Fremad-profil, Mukremin Jasar, endte i øvrigt senere i FCK, men det er en anden historie.

Men bedst som FCK vejrede håb om udligning, smed Michael Johansen en bold væk foran eget felt, og Christian Clem tog resolut chancen fra små 30 meter og smaskede kuglen i netmaskerne.

Per Frandsen headede et Kim Mikkelsen-indlæg ind til 2-3 i to minutter før tid, men det var ikke nok. Sensationen var en kendsgerning, og der blev givetvis tyndet ud i de billige pilsnere hjemme i klubhuset, mens FCKerne ledte efter en grimasse.

Efter sidste slutføjt kiggede Jens-Carl på mig: »Dén havde jeg sgu‘ ikke set komme.«

Den gode sportsredaktør havde næppe heller regnet med, at den omvendte kamp i Sundby Idrætspark endte med en 3-1 sejr til opkomlingene fra Amager.

