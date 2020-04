Storbrand ved Kunstfabrikken på Sundholm

Hovedstadens Beredskab oplyser her til aften, at en brand i en pavillon på adressen Brydes Allé er under kontrol, og at der ikke er sket røgspredning til de nærmeste bygninger.

Brandfolk mødte talstærkt op til branden umiddelbart efter der blev ringet alarm:

»Der gik under fem minutter fra jeg ringede til I startede brandslukningen. Flot arbejde og betryggende at have oplevet,« skriver Viktor Grønne på Twitter.

Amager Bladet erfarer, at branden opstod på Sundholms område, hvor den gamle smedje ved Kunstfabrikken brændte ned.

»Det er meget underligt, da den har været ude af brug i årevis, og Kunstfabrikken har virket lukket under coronakrisen,« fortæller Britta Mogensen fra Amager Fælledvej, der fik taget fotos fra branden fra sit vindue.