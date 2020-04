Vinhus går takeaway-vejen: Køber råvarer hos den lokale slagter og fiskehandler

Det Argentinske Vinhus på Amagerbrogade 18 mærker også konsekvenserne af coronakrisen, men vinhuset er gået nye veje og sælger blandt andet tapas takeaway med råvarer fra lokale forretninger.

»Vi valgte at lukke ned allerede den 12. marts. Det var en uge før vi blev tvangslukket. Så tiden er brugt til at etablere en webshop, som vi ikke tidligere har anvendt, og den er blevet godt modtaget.«

Det fortæller Morten Jensen fra Det Argentinske Vinhus på Amagerbrogade 18. I påsken introducerede han tapas takeaway og det til ikke færre end 240 menuer – bestilt via vinhusets hjemmeside. Og det fortsætter i i hvert fald frem til 10. maj, oplyser Morten Jensen.

Råvarerne bliver købt lokalt; hos Slagter Larsen og Amager Fiskehus i Holmbladsgade samt hos Lagekagehuset på Amagerbrogade.

»Vi håber naturligvis snart på vi kan få lov til at lukke lidt op for vinbaren, da vi savner kontakten med vores gæster, men ind til da skal vores mange kunder og clubmedlemmer have en kæmpe tak for den loyalitet de viser os.«

Kvalitetsvine fra Argentina

Det Argentinske Vinhus blev etableret i 2009 med det formål at importerer argentinske kvalitetsvine til Danmark. Der sælges vin, portvin og gin ud af huset og fra vinbaren på Amagerbrogade 18.

Vinhuset har især fokus på små og mindre vinproducenter fra Mendoza og Salta, der fremstiller deres vine på naturlig måde.

»For os er handel med vin ikke blot en forretning, men også personlige relationer og mangeårige venskaber med ejerne og folkene på vingårdene. Vores vinbar er et hyggeligt lille pusterum for dem, der der ønsker et godt glas rødvin eller køligt glas hvidvin,« forklarer Morten Jensen.