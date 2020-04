Bakspejlet: Polensgade bankede på døren til statsministeriet for at få fjernet rockerborg

Beboere i Polensgade levede i frygt med en rockerborg klemt inde mellem to bygninger. På et tidspunkt havde beboerne fået nok og bankede på døren til statsministeriet. Og så kom der for alvor skred i sagerne.

Da Hells Angels bankede et klubhus op i en bygning i Polensgade skræmte det beboerne fra vid og sans. Rockerkrigen var allerede brudt ud i lys lue. Af frygt for raketangreb fik det beboere og politikere til at gå i fakkeltog i gaden. Og beboerne repræsenteret ved Linda Lycik bankede på døren til statsministeriet for at aflevere en invitation til statsminister Poul Nyrup Rasmussen, så han ved selvsyn kunne se, hvad der skræmte beboerne.

Poul Nyrup Rasmussen tog imod invitationen og besøgte Polensgade i august samme år.

Et stort opbud af journalister og tv-hold var mødt op for at dække begivenhed. Nyrup drak blandt andet en kop kaffe med en skræmt beboer og holdt senere pressemøde foran horden af mennesker, der var gået på gaden for at få statsministerens ord for, at rockerborgen blev fjernet.

Rockerne driver gæk med myndighederne

I samme måned blev der afgivet en betænkning af Retsudvalget med forslag til lov om forbud mod ophold i bestemte ejendomme.

I betænkningen kunne man blandt andet læse:

»Rockerne har drevet gæk med myndighederne gennem systematisk at klage over politiets handlinger over for rockerne. Rockerne har i flere kommuner fået lokaler stillet til rådighed, finansieret af skatteyderne. Rockerne har udnyttet det forhold, at regeringen ikke har udvist tilstrækkelig handlekraft og mod til at få rockernes kriminelle fremfærd bremset. Rockerne har finansieret deres virke af økonomiske midler, hvis baggrund skattemyndighederne ikke tilstrækkeligt håndfast har søgt afdækket. Rockerne har i deres bygninger haft en adfærd, som ville være blevet stoppet af myndighederne, såfremt det havde været en smedemesters eller en automekanikers værk. Folketingets flertal og regeringen bærer derfor et tungt ansvar for, at Danmark gennem det seneste halve år har oplevet en rockerkrig. Det er i den forbindelse alene held og tilfældigheder, som har forhindret død eller lemlæstelse af andre borgere. Bilbomber på parkeringspladser og brug af tunge militære våben kunne meget let have kostet mange borgere livet eller lemlæstelse.

Regeringens lovforslag vil ikke bringe rockerkrigen til afslutning. Nu gives politiet blot et redskab til at forhindre samling af rockere i bestemte bygninger eller på pladser med henblik på at beskytte andre borgere mod at blive indblandet i rockernes krigshandlinger. Loven må følges op af andre redskaber til politi og anklagemyndighed, således at en regulær opløsning af rockergrupperne kan finde sted og således, at deres kriminelle adfærd kan bringes til ophør. Fremskridtspartiet er i den forbindelse indstillet på at støtte alle gode forslag i retning af at få rockernes virke standset.»

Nedrivningsfest

I oktober 2016 blev loven vedtaget. Den gav politiet mulighed for at forbyde en person at opholde sig i en bestemt ejendom, »hvis ejendommen tjener som tilholdssted for en gruppe, som den pågældende tilhører eller har tilknytning til, og den pågældendes tilstedeværelse i ejendommen og omstændighederne i øvrigt skønnes at indebære risiko for angreb, der vil være til fare for personer, der bor eller befinder sig i nærheden af ejendommen«.

I november kunne Københavns Kommune så invitere beboerne til nedrivningsfest i Polensgade. Med hammer fik beboerne lov til at smadre murene på den nu lukkede HA-rockerborg, og bagefter tog de rigtige nedrivere fat på opgaven med store maskiner.

