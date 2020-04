Dagens hjerte går til Philip, der sælger Hus Forbi, men forærede Jeanette en avis uden beregning

Jeanette Briem oplevede noget usædvanligt, da hun handlede i Netto på Møllevej i Dragør. Hus Forbi-sælgeren Philip forærede et gratis eksemplar med ordene: »Læs«.

»Jeg handler tit i Netto på Møllevej og de fleste lørdage sidder Philip udenfor med sin hund Thor. Jeg køber tit noget til dem, eller giver lidt håndører og Philip bliver oprigtig glad! I går gav han mig Hus Forbi uden beregning og sagde LÆS. Det har jeg nu gjort og du skulle gøre det samme. Philips historie er på bagsiden. Næste lørdag når vi ses kender jeg ham lidt bedre.«

Sådan skriver Jeanette Briem i et Facebook-opslag i den lokale Facebook-gruppe »Vi hjælper hinanden i Dragør«, og hun er ikke den eneste, der giver lidt ekstra håndører til Hus Forbi-sælgerne i denne tid.

Men ligesom nogle lønmodtagere får kompensation gennem regeringens pakker, giver Hus Forbi en lønkompensation på fem kroner per solgt avis til sælgerne i denne måned.

Hus Forbi er en hjemløseavis, som sælges af hjemløse og socialt udsatte, ejes af hjemløse og socialt udsatte, ser tingene i hjemløses og socialt udsattes prspektiv og produceres i samarbejde mellem professionelle og hjemløse og socialt udsatte.

Sælgerne køber avisen af Hus Forbi for en tier og sælger den videre til læserne for en 20’er. Men i april har Hus Forbis bestyrelse valgt at sætte prisen for sælgerne ned til fem kroner. Det er muligt takket være danskernes støtte til den indsamling, Hus Forbi har lavet under coronakrisen.

»Med hjælp fra jer fantastiske danskere kan vi nu give lønkompensation. Vi sælgere tjener denne måned 15 kroner per salg i modsætning til den normale indtjening på 10 kroner. Avisen koster stadig kun 20 kroner for dig,« udtaler Simon Nielsen, som er formand for Foreningen Hus Forbi.

Hus Forbi har rådet sælgerne til at passe på sig selv og kun gå på gaden, hvis det er nødvendigt for, at de kan få det til at løbe rundt. Sundhedsstyrelsen har meddelt Hus Forbi, at det er i orden at fortsætte med at sælge avisen, og det har socialministeren også gjort opmærksom på.

»Køb og salg af Hus Forbi skal selvfølgelig ske med de samme forholdsregler og afstand til hinanden som alle andre aktiviteter i denne tid, hvor vi forsøger at bryde smittekæderne. Både af hensyn til os, der sælger avisen, og jer, der køber og læser den,« siger Simon Nielsen.

Hus Forbi har også forsynet sælgerne med håndsprit.