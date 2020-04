Sådan har du aldrig prøvet det før: Gå til borgermøde hjemme fra sofaen

Sæt kryds i kalenderen og gå til borgermøde i Områdefornyelsen Sundby – hjemme fra din sofa. Mødet handler om projektet ‘Sundby – fra fælled til strand’ om bedre forbindelser på tværs.

Vil du være med til at styrke sammenhængen mellem Amager Øst og Amager Vest og arbejde for bedre forbindelser på tværs af Sundby? Så er du inviteret til borgermøde torsdag 23. april – hjemme i din sofa.

Områdefornyelsen arbejder nemlig videre med at forny Sundby – også selvom kontoret i Parmagade indtil videre er lukket.

Et af de projekter, der skal sættes i gang i år, er ’Sundby – fra fælled til strand’. Projektet handler om at skabe bedre forbindelser på tværs af Sundby og koble områdets parker og byrum sammen som perler på en snor.

Den borgerinddragelse, som Områdefornyelsen har lavet siden 2017 viser, at beboere i Sundby f.eks. ser Amagerbrogade som en barriere mellem Øst- og Vestamager og efterlyser sikre forbindelser mellem fælled og strand.

Interesserede borgere efterlyses

Som med alle andre af Områdefornyelsens projekter inviteres beboere og lokale aktører til at være en del af projektet i en såkaldt projektudviklingsgruppe.

»Helt konkret skal vi have samlet en gruppe, der kan komme med i projektets maskinrum og arbejde sammen med områdefornyelsens sekretariat om at få projektet videre i processen. Vi kommer til at mødes cirka en gang om måneden og diskutere, planlægge og give input til de arkitekter og øvrige rådgivere, der skal tegne på projektet,« siger Kira Hulsart fra formandskabet i Områdefornyelsen Sundby.

Borgermødet

Borgermødet torsdag 23. april bliver afholdt online. Alle der tilmelder sig mødet, får tilsendt et link, som leder dem hen til mødet, og så kan man sidde hjemme i stuerne og være med. På mødet vil projektledere fra Områdefornyelsen fortælle om projektet og den proces, der ligger forude, ligesom der bliver tid til at stille spørgsmål og diskutere.

»Vi håber, at det her første møde i projektudviklingsgruppen bliver en god start på projektet – og at det næste møde i maj kan foregå, så vi mødes fysisk – måske under åben himmel et sted mellem fælled og strand,« siger Kira Hulsart.

Borgermødet starter klokken 19.00 Du kan bruge din computer eller din smartphone. Vil du deltage, så skriv en mail til sundby@tmf.kk.dk og så får du mere info om mødet via mail.