Politisk kommentator: »København har kikset ved genåbning af daginstitutionerne«

»Frank Jensen (overborgmesteren, red.) ville gerne være med på en succés, men situationen blev den modsatte,« mener politisk kommentator Carsten Mai om genåbningen af de københavnske daginstitutioner.

»Vi er klar til at begynde den gradvise åbning for vores børn. Derfor har vores dygtige skole- og dagsinstitutionsledere og medarbejdere i påsken gennemgået deres skole eller institution for at være sikker på, at vi kan leve op til de retningslinjer, der er kommet fra myndighederne. Det vigtige for os er at levere rammer, så alle kan føle sig helt trygge ved at aflevere deres børn,«

Sådan sagde Københavns overborgmester Frank Jensen (S) ved et pressemøde 12. april, hvor han sekunderet af børne- og ungeborgmester Jesper Christensen (S) fortalte om genåbningen i de københavnske daginstitutioner.

Men åbningen er ikke blevet den succés, overborgmesteren havde drømt om. Det mener politisk kommentar Carsten Mai, der ugentligt kommenterer københavnsk politik i klummen ‘Mai & Rådhuset’ i de københavnske ugeaviser.

»Kommunen kan kun tilbyde pasning til halvdelen af børnene, selvom regeringen har genåbnet institutionerne. Derfor var Frank Jensen nok lidt for hurtigt ude, da han holdt et pressemøde og lagde op til, at børnene igen blive passet. For nu klæber kikset direkte til kommunens førstemand. Frank Jensen ville gerne være med på en succés, men situationen blev den modsatte, og nu har han udsat sig for massiv kritik. I forvejen er der blandt de københavnske politikere utilfredshed med, at overborgmesteren holder kortene for tæt til kroppen midt i Coronakrisen. Politikerne må tilsyneladende ikke få indblik i de prioriteringer og overvejelser, som kriseledelsen i landets største kommune gør sig. I kriseledelsen sidder Frank Jensen for bordenden,« siger Carsten Mai, og retter en skarp kritik mod de københavnske politikeres formåen:

»Desværre for København lever situationen fuldt ud op til den fordom, at løsningerne altid er lidt dårligere i København, mens de andre store kommuner er bedre til hurtig omstilling og kreative løsninger. København har som hovedstad særlige opgaver og forpligtigelser og ikke mindst langt flere socialt udsatte børn end resten af landet, men det bortforklarer ikke, at kommunen og Frank Jensen er kommet skidt fra start med deres genåbning af byen. Et plaster på såret er, at kommunen vil refundere forældrebetalingen, hvis forældrene passer deres børn hjemme lidt endnu. Men det var langt fra det pressemødet handlede om. Tværtimod.

Det er i krisetider, københavnerne skal kende deres politikere og håndteringen af denne krise slår direkte ind på den politiske bundlinje ved kommunalvalget til næste år,» siger Carsten Mai, der har en fortid som pressechef for tidligere overborgmester Jens Kramer Mikkelsen (S).