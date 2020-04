Digital 1. maj-fest for hårdt ramte 3F‘ere i Kastrup

Normalt er der propfyldt hos fagforbundet 3F i Kastrup 1. maj, men i år må medlemmerne nøjes med en digital fejring. »Ikke mange lyspunkter i luftfartsbranchen i øjeblikket,« siger 3F-formand Henrik Bay-Clausen

De hyggelige langborde med kaffe, morgenbrød og kolde øl 1. maj hos 3F Kastrup må man tænke sig til i år.

Fagforbundet nøjes på grund af coronakrisen med en digital fejring 1. maj, men det bliver stadig med musik, fællessang, politiske talere og cirkus.

De medvirkende politikere lover endda at holde korte taler på tre-fem minutter, så seerne ikke falder fra hjemme bag computerskærmene.

Mange står uden job

Det er hårde tider for den lokale afdeling af 3F, som i øjeblikket har over halvdelen af sine godt 5.000 medlemmer gående hjemme – især på grund af den drastiske krise i luftfarten, fortæller 3F-formand Henrik Bay-Clausen.

»Der er 2.400 medlemmer, som er omfattet af Trepartsaftalens hjælpepakke og dagligt er der lidt over 2.000 af dem, som ikke møder op på arbejde. Derudover er der de 220, der er opsagt uden varsel via force majeure. Yderligere et antal er opsagt med normalt varsel, og vores ledighed er mere end fordoblet,« siger han.

Selv om samfundet så småt er begyndt at åbne igen, ser udsigterne for luftfarten ud til at være lange.

»Der er ikke mange lyspunkter i branchen i øjeblikket. Der er ingen, der køber flybilletter. De bestillinger, der er efter sommerferien, er jo genbookninger, hvor folk der ikke kunne komme af sted i marts har kastet med en dartpil og satset på, at de kommer af sted til august. Det er jo ikke engang sikkert de må det. Der er også restriktioner i andre lande,« siger Henrik Bay-Clausen.

Rødt flag smælder

Hvis man vil medvirke til 1. maj-fejringen, kan man finde den på 3F Kastrups facebookside, og det foregår klokken 8.00-9.30.

Som sædvanlig starter Socialdemokratiet talerækken – Peter Hummelgaard taler klokken 8.15, så følger Karsten Hønge fra SF 8.30, og 8.45 taler Pernille Skipper fra Enhedslisten.

Tiderne for talerne kan blive justeret, men sidste taler bliver ikke senere end 09.15, lover forbundet.

Bente Kure og Leif Ernstsen underholder som sædvanlig med forårssange og så nogle af de røde.

Sangene vil blive oplyst på forhånd på facebooksiden, så folk kan finde teksten frem og synge med derhjemme.

Der bliver også et par små indslag fra Cirkus Panik, og højskoleforstander og journalist Christian Schou binder programmet sammen.