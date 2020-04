Gadekunst skal minde om Amagers DNA

Når man passerer Wulff & Konstali på Lergravsvej 57, vil man fremover blive mødt af et stort kunstværk. Det populære morgenmads- og frokoststed har fået kunstneren Henrik Soten til at omdanne indgangspartiet mod gaden til et stort graffiti-inspireret maleri.

»Vi forsøger at bruge Corona-krisen konstruktivt, og derfor er vi i gang med at renovere vores butik. Kunstværket på facaden skal minde beboerne på Amager om det skæve og skøre, som tidligere kendetegnede området. Bydelen har virkelig ændret karakter, siden vi rykkede ind. Det er positivt, men det er blevet meget pænt og poleret. Med kunstværket vil vi forsøge at bevare lidt af områdets DNA, det rå og kantede,« udtaler indehaver af Wulff & Konstali, Poul Wulff.

Værket på Wulff og Konstalis facade består af bogstaver, der danner kunstnerens navn ‘Soten’. Henrik Soten er valgt til opgaven af kurator Jens-Peter Brask, og det er ikke et tilfældigt valg:

»Henrik Soten har rødder i graffiti- og streetartscenen, men er i dag en anerkendt kunstner. Han passer perfekt til dette projekt, fordi han netop forener det rå og beskidte med det moderne og detaljerede. Han bruger stærke, funky farver, der larmer i gadebilledet.«

Wulff & Konstali holder i øjeblikket lukket grundet Covid-19, men Poul Wulff håber, han snart kan byde amagerkanerene velkomne igen. I mellemtiden kan man opleve Henrik Soten arbejde på Lergravsvej.

Efter planen er kunstværket færdigt i denne uge.