Grøn melding: Afsked med sort kul til fjernvarmen

Foryningsselskabet HOFOR har taget et afgørende skridt mod at levere CO2-neutral fjernvarme. Amagerværket fyrer nu udelukkende med bæredygtig biomasse. Det er et endeligt farvel til forurende kul.

I næsten 100 er københavnernes huse og bygninger blevet varmet op med fjernvarme fra olie og kul. Det er slut nu. Med det nye biomassefyrede kraftvarmeværk, AMV4, siger hovedstaden definitivt farvel til forurende kul i varmeproduktionen.

Det er HOFOR, der har taget et afgørende skridt mod at levere CO2-neutral fjernvarme til Københavns 600.000 indbyggere. Amagerværket, der producerer fjernvarmen, fyrer nu udelukkende med bæredygtig biomasse.

Andre nyheder

»Grøn energi og bæredygtig opvarmning er afgørende for en grøn hovedstad med renere luft. Nu siger vi endegyldigt farvel til næsten 100 år med opvarmning fra forurenende olie og kuI, der belaster klimaet. Fremover vil mere end 80 pct. af københavnernes fjernvarme komme fra CO2-neutrale kilder – det er et stort og afgørende skridt for, at København bliver verdens første CO2-neutrale hovedstad i 2025,« udtaler Københavns overborgmester Frank Jensen (S).

Toptunet kraftvarmeværk

Den nye blok 4 på Amagerværket er med sine fem mia. kr. til dato den dyreste investering i HOFORs historie. Der er tale om et højenergieffektivt og fleksibelt kraftvarmeværk, der er gearet til fremtidens forsyning. Værket er designet til at udnytte energien i brændslet maksimalt og kan ramme en virkningsgrad på 113 pct., da flis med høj fugt skaber energi både ved afbrænding og ved kondensering af den fordampede fugt. Værket har afløst AMV3, der i ugen op til påskeferien brugte det sidste kul på lagerpladsen.

Biomassen kan dog ikke stå alene. Det er ikke den endelige løsning, men en uomgængelig grøn trædesten på vejen mod en bred vifte af grønne teknologier. HOFOR arbejder målrettet på at udbygge og udvikle de brændselsfrie teknologier, som med tiden skal supplere og erstatte biomassen. Det drejer sig om sol, vind, geotermi og store varmepumper, der udnytter energien fra grundvand, spildevand og havvand.