Bakspejlet: Prins Charles gav den som hyggeonkel

Den 27. marts 2012 besøgte den britiske tronarving, Prins Charles, helt almindelige danskere i Gyldenrisparken og gav den som hyggeonkel.

Boligområdet Gyldenrisparken fik en form for blåt stempel, da prins Charles kom på besøg. Sammen med kronprins Henrik fik den arkitekturinteresserede britiske tronfølger en rundvisning i området, der tidligere var ghetto.

Mange af områdets 900 beboere samt naboer til Gyldenrisparken var mødt op for at hilse. Og prins Charles trykkede hånd med en gruppe ældre, kvindelige fans, mens afdelingsformand Bjarne West nød synet og den særlige oplevelse at få lov til at vise priserne resultatet af mange års arbejde i de 432 boliger.

»Charles fik noget at vide om beboerdemokratiet, og han foreslog, at de grønne arealer mellem blokkene blev lavet til urtehaver til beboerne. Jeg fortalte ham, at det jo er beboerne, der bestemmer det, men han mente, at jeg bare skulle stille forslag om det, så skulle det nok blive vedtaget,« forklarede Bjarne West efterfølgende i en pressemeddelse.

Prins Charles og kronprins Frederik nåede også at besøge den integrerede børnehave, vuggestuen Den Grønne Planet og plejecenteret Bomi-Parken. Med på turen rundt i Gyldenrisparken var også overborgmester Frank Jensen (S).

Omfattende renovering

Den omfattende renovering af Gyldenrisparken var en blanding af renovering, transformation og nybyggeri. Renoveringsstrategien tog udgangspunkt i og understøttede de eksisterende kvaliteter i områdets karakter, landskab og boliger. Helhedsplanen afspejlede et ønske om forbedrede lysforhold i boligerne, kombineret med nye brugbare altaner og et moderne og tidssvarende arkitektonisk udtryk. De valgte løsninger er holdbare og tilstræbt vedligeholdelsesfri.

Gyldenrisparken er et blokbyggeri fra midten af tresserne, der både huser almene boliger og et plejehjem. Omkring årtusindskiftet var de høje betonblokke efterhånden så nedslidte, at en egentlig nedrivning var på tale. Fremtiden blev dog mødt med en helhedsplan, der blev udarbejdet i et tæt samarbejde mellem Lejerbo, Københavns Kommune og Gyldenrisparkens egne beboere.