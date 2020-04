Stadig kø til genbrugspladserne: »Vi har ventet i 40 minutter«

I går tirsdag var der om formiddagen 40 minutters ventetid til genbrugspladsen på Kirstinehøj. Kapaciteten er skruet lidt op – der må nu være 15 biler på pladsen ad gangen mod tidligere 10.

Da landets genbrugspladser 31. marts åbnede igen efter nogle ugers corona-lukning, var resultatet lange bilkøer til pladserne.

Og køen er stadig lang ved genbrugspladsen på Kirstinehøj. Det hørte vi fra en borger mandag formiddag, som kørte forbi genbrugspladsen og i øvrigt selv havde holdt i kø i 35 minutter et par dage tidligere.

Så Amager Bladet cyklede forbi tirsdag formiddag lige omkring klokken 11, hvor vi talte 38 køretøjer i køen – der var både biler og et par cykler med anhængere.

Køen fortsatte rundt i svinget og var omkring 420 meter.

Vi spurgte chauffør og passager i en varevogn, der holdt nummer tre i køen, hvor længe de havde ventet.

»Vi kom 20 minutter over 10, og nu er klokken hel, så vi har ventet i 40 minutter,« fortalte chaufføren.

15 ind ad gangen nu

Det er Amager Ressource Center, der driver genbrugspladserne, og vi har spurgt dem, om der er planer om at gøre noget for at mindske ventetiden, for eksempel ved at udvide åbningstiderne.

Det har driftschef på genbrugspladserne, Anita Ringsing, svaret på i en mail.

»Vi arbejder løbende på at mindske ventetiden, og en af de faktorer, der mindsker ventetiden, er antallet af biler, der må være på genbrugspladsen af gangen. Vi startede med 10 biler, cykler eller gående ad gangen og er nu op på 15 biler, cykler eller gående ad gangen på Kirstinehøj, da vi har vurderet, at kunderne kan håndtere det og holder god afstand, som myndighederne forlanger.

Et andet tiltag er særåbning på hverdage kl. 8-10 for erhvervskunder, så der er mere plads til privatkunderne der kommer i den normale åbningstid,« fortæller driftschefen.

Er der mindre ventetid ved de øvrige genbrugspladser på Amager?

»Ventetiden er næsten den samme på de tre store genbrugspladser på Amager – Kirstinehøj, Vermlandsgade og Dragør. I påsken henviste vi til Sydhavn Genbrugscenter, der ikke har så mange kunder som vores andre pladser. Dog skal man være opmærksom på, at den har lukket indtil den 5. maj, da vi er ved at få anlagt ny asfalt,« skriver driftschefen.

Kan ARC anbefale tidspunkter, hvor der er observeret mindre kødannelse ved Kirstinehøj?

»Det er meget svingende, hvornår der er flest kunder i kø ved genbrugspladserne på Amager, men der plejer at være et par timer midt på dagen (omkring frokost), hvor der er lidt luft mellem kunderne,« svarer Anita Ringsing.

Da klokken var omkring 11.30 tirsdag, var køen i øvrigt blevet en anelse kortere.