Frank Jensen til DSB: Amagerbanens område skal bevares

Overborgmester Frank Jensen blander sig nu i debatten om Amagerbanens fremtid. Han opfordrer DSB til at bevare »det helt særlige miljø«.

Kolonihaveejere og lejere på det gamle baneterræn langs Amagerbanen fik før påske en kedelig besked: DSBs ejendomsselskab, der ejer området, har opsagt lejeaftalerne. Flere politikere har allerede tilkendegivet, at de støtter planerne om at bevare det gamle baneterræn, der bliver benyttet af Amagerbanens Venner til skinnecykling.

Nu er overborgmeter Frank Jensen (S) også på banen med en kraftig opfordring til DSBs ejendomsselskab om at bevare det helt særlige miljø ved Amagerbanen.

»I over 100 år har skinnerne fra den gamle Amagerbane i København løbet mellem Uplandsgade og Kløvermarken. Det er i dag en grøn kile med gamle togskinner, vildtvoksende natur og et stærkt lokalt engagement og fællesskab. Lad mig slå fast: Står det til mig, skal området bevares,« skriver Frank Jensen i en kommentar.

»På Københavns Rådhus har vi netop vedtaget en ny kommuneplan, som sætter en tyk streg under værdien af bynære, grønne områder. Hvis stedet skal kunne bebygges, skal der laves en ny lokalplan. Det kommer jeg aldrig til at bakke op om. Og jeg er glad for, at flere af mine kolleger på rådhuset har samme holdning. Jeg kan konstatere, at der er bredt flertal for, at der ikke skal bygges nye boliger på området.«