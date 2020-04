Karantænefest: Brøl, dans og syng fra altanerne på lørdag

En aften i marts lød der et to timer langt brøl over Københavns Sydhavn. Her mødtes 200 mennesker til en usædvanlig nabofest. Nu kommer »karantænefesten« til Amager på lørdag.

Iklædt trådløse høretelefoner dansede, skålede, sang og hujede Sydhavns-beboerne til hinanden fra deres vinduer og altaner. Arrangørerne bag karantænefesten tager på turné og kommer forbi Amager Øst med det succesfulde koncept. Arrangementet er støttet af Amager Øst Lokaludvalg.

Festen er for alle beboerne i Bremergården, mellem Jenagade, Bremensgade og Eliasgade. Det finder sted lørdag 25. april klokken 20.00-22.00.

Af sikkerhedshensyn hemmeligholdes lokationen for offentligheden indtil eventet er slut.

Det er den lille københavnske virksomhed Silent Events, der har et erklæret mål om at forbinde mennesker og bringe det bedste frem i dem. Det gør de normalvis ved at samle store menneskemængder i deres noget anderledes events – særligt det populære Silent Disco koncept. Her får deltagerne trådløse høretelefoner på og danser rundt til musikken i en lydløs og legende fest. Selvom landet er lukket ned, har Silent Events og folkene bag dog ikke tænkt sig at skrue ned for aktiviteterne.

»Der er brug for forbindelse mere end nogensinde. Vi nægter at sætte vores formål på pause selvom Corona virussen tvinger os til at være adskilte,« siger direktør for Silent Events, Simon Frederiksen.